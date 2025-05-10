Бразилия проявила заинтересованность в строительстве АЭС с Россией

Tекст: Александра Юдина

По его словам, сотрудничество с Россией охватывает сферы газа, нефти и строительство малых ядерных реакторов, что он назвал гарантией долговременной энергетической стабильности Бразилии, передает ТАСС.

Лула да Силва отметил, что развитие атомной энергетики совместно с Россией рассматривается как стратегическое направление для укрепления энергетической независимости страны. Президент подчеркнул важность таких проектов для устойчивого энергоснабжения.

Глава министерства иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра сообщил о подготовке заседания 12-й российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству, которое может пройти уже в этом году.

Ранее президент Бразилии во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что его приезд в Москву спустя 15 лет символизирует возвращение России и Бразилии к совместным планам.



