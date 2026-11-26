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Мерц потребовал участия всех 27 стран ЕС в помощи Украине
Канцлер Германии Фридрих Мерц на саммите ЕС в Брюсселе потребовал участия всех 27 стран союза в финансировании Украины и увязал помощь Киеву со своим согласием на многолетний бюджет объединения.
На саммите ЕС в Брюсселе в четверг канцлер Германии Фридрих Мерц вновь потребовал участия всех стран союза в помощи Украине. «Это задача, которую мы должны выполнить вместе», – сказал Мерц. По словам канцлера, к Европейскому союзу относятся 27, а не 23 или 24 страны, пишет WELT.
Сейчас исключение при оказании помощи Украине действует для Словакии, Чехии и Венгрии: три страны договорились не участвовать в обеспечении кредита Киеву на 90 млрд евро.
Канцлер Австрии Кристиан Штокер поддержал требование Мерца и заявил о необходимости совместного решения, при котором исключения в будущем станут невозможны. Австрийский канцлер указал на потребность в ином подходе.
Мерц увязал финансирование Украины со своим согласием на следующий многолетний бюджет ЕС, обсуждаемый в Брюсселе в четверг и пятницу. Заявленная цель – соглашение по обоим вопросам в декабре. Премьер Чехии Андрей Бабиш возразил немецкому канцлеру и потребовал обсуждать финансирование Украины отдельно, поскольку его страна нуждается в деньгах для других расходов.
Переговоры о многолетнем финансовом плане ЕС на 2028–2034 годы зашли в тупик, а октябрьский саммит не принес результатов. Нынешний внеочередной саммит должен обеспечить первое сближение между «экономными» странами во главе с Германией и Австрией и «друзьями сплоченности», выступающими за большой бюджет с упором на аграрную и региональную поддержку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер Чехии Андрей Бабиш усомнился в успехе внеочередного саммита ЕС из-за неприемлемых условий финансирования Украины в многолетнем финансовом плане. Канцлер Германии Фридрих Мерц поставил в Бундестаге вопрос о чрезмерности расходов Берлина на поддержку Украины. Во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц решил закрепить в долгосрочном бюджете ЕС новую схему финансирования Украины, сложную для блокировки противниками помощи Киеву.