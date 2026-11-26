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Глава немецкой фирмы снабжал лодками банды контрабандистов Ла-Манша
WELT: Глава немецкой фирмы снабжал лодками банды контрабандистов Ла-Манша
Европейский ордер на арест выдан в отношении главы немецкой фирмы MaRe Boote Марвина Р., которого подозревают в поставках надувных лодок и моторов бандам, переправляющим мигрантов через Ла-Манш.
Федеральная полиция Германии задержала в мае 35-летнего Марвина Р. из Мюнстерланда по требованию французских властей. По данным материалов следствия, глава фирмы MaRe Boote GmbH годами снабжал курдские банды контрабандистов надувными лодками, моторами и снаряжением на сотни тысяч евро, пишет WELT со ссылкой на расследование WDR, NDR, Süddeutsche Zeitung, ARD-«Monitor», Би-би-си и Le Monde.
Сейчас предприниматель отпущен под залог, а по решению Высшего земельного суда Хамма его вскоре выдадут Франции. Прокуратура Лилля подтвердила европейский ордер на арест немецкого бизнесмена, подозреваемого в участии в преступной организации; во Франции ему грозит многолетнее заключение.
Германия давно считается логистическим узлом для банд контрабандистов: лодки китайского производства они покупают у дилеров вроде MaRe Boote на западе страны из-за близости к Франции и Бельгии. «Мы можем с уверенностью сказать, что почти все оборудование, которое используется при переправах через Ла-Манш, поставляется через Германию», – заявил заместитель главы британского Национального агентства по борьбе с преступностью Дэн Каннателла-Баркрофт.
По внутренней оценке британских правоохранителей, в первые четыре месяца года лодки или моторы MaRe Boote использовались почти в трети выявленных нелегальных переправ через Ла-Манш. При двух крушениях с продукцией фирмы с декабря 2024 года по январь 2026 года погибли не менее четырех человек, французская юстиция проверяет Марвина Р. и по подозрению в причинении смерти по неосторожности. На допросе в апреле бизнесмен заявил, что не знает, что происходит с товаром после продажи, и не исключил, что с ним могут проворачивать сомнительные дела.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца лидер нидерландской Партии свободы Герт Вилдерс предложил выдавать мигрантам, желающим покинуть страну, бесплатные лодки. Летом нашествие мигрантов в Сеуте раскололо Евросоюз. В июле украинка Анастасия Березовская, проходившая по делу о покушении на бизнесмена в Монако, получила статус беженки в Германии.