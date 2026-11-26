При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределённым. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.0 комментариев
Специалисты назвали причину взрыва газа в пятиэтажке в Алтайском крае
Причиной взрыва дома в Алтайском крае стало накопление бытового газа
Взрыв в одной из квартир дома в селе Кулунда Алтайского края произошел в результате накопления большого количества бытового газа, сообщил источник в оперативных службах.
«Предстоит определить, каким образом в квартире накопилось достаточное количество горючей взвеси и источник воспламенения, приведшие к взрывному сгоранию бытового газа. При этом первичный анализ обломков и химических составов показал, что причиной столь крупных разрушений является именно взрывное сгорание», – рассказал собеседник ТАСС.
Источник добавил, что картина прояснится после выяснения всех обстоятельств происшествия. В настоящее время разбор завалов завершен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спасатели нашли тело второго погибшего при взрыве газа на Алтае.
В среду на месте происшествия обнаружили тело погибшего мужчины.
В тот же день стало известно о полном разрушении четырех квартир в результате взрыва.