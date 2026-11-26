Причиной взрыва дома в Алтайском крае стало накопление бытового газа

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Предстоит определить, каким образом в квартире накопилось достаточное количество горючей взвеси и источник воспламенения, приведшие к взрывному сгоранию бытового газа. При этом первичный анализ обломков и химических составов показал, что причиной столь крупных разрушений является именно взрывное сгорание», – рассказал собеседник ТАСС.

Источник добавил, что картина прояснится после выяснения всех обстоятельств происшествия. В настоящее время разбор завалов завершен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спасатели нашли тело второго погибшего при взрыве газа на Алтае.

В среду на месте происшествия обнаружили тело погибшего мужчины.

В тот же день стало известно о полном разрушении четырех квартир в результате взрыва.