В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь еще бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного – а ребенка любит и хотел бы проводить с ним время. Но получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.3 комментария
Умерла актриса Валентина Талызина
На 91-м году жизни ушла из жизни актриса театра и кино Валентина Талызина, которая сыграла более 40 главных ролей на сцене Театра Моссовета и около 100 ролей в кино и телефильмах (фото: )
Среди наиболее известных картин с ее участием – трагикомедия «Зигзаг удачи», в котором актриса сыграла председателя месткома фотоателье Алевтину Васильевну (фото: )
В комедии «Афоня» Талызина сыграла мастера ЖЭКа Людмилу Ивановну Вострякову (фото: )
Валентина Талызина неоднократно рассказывала о своем участии в картине Эльдара Рязанова «Зигзаг удачи». Эта роль была ей близка, потому что героиня отражала характер женщин советского периода – сильную, уверенную, остроумную женщину, искренне стремящуюся к справедливости и добру (фото: )
В фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» Талызина не только сыграла подругу главной героини, но и озвучивала роль Нади, исполненную Барбарой Брыльской (фото: )
В театре Моссовета назвали уход Валентины Илларионовны Талызиной огромной утратой для российского искусства (фото: )
В классическом советском фильме «Старики-разбойники» героиней Талызиной была простая женщина Анна Сергеевна, сотрудница отдела кадров, отличающаяся открытым характером и душевностью (фото: )