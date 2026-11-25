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Стал известен объем повреждения квартир от взрыва газа в алтайской пятиэтажке
Взрыв газа в Алтайском крае повредил 12 квартир
В результате взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в селе Кулунда Алтайского края полностью разрушены четыре квартиры, еще восемь получили частичные повреждения, сообщили в Центре управления регионом.
«В результате происшествия четыре квартиры разрушено, восемь частично повреждено», – передает РИА «Новости» сообщение регионального Центра управления регионом.
В краевом главке МЧС уточнили, что после взрыва возник пожар, а в федеральном ведомстве подтвердили обрушение верхних этажей в одном из подъездов.
По информации Следственного комитета, жертвой происшествия стал один человек. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, прокуратура организовала проверку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели в среду продолжили поиски хозяйки квартиры, где взорвался газ на Алтае.
Во вторник в Кулундинском районе Алтайского края ввели режим ЧС из-за взрыва бытового газа в многоквартирном доме. Площадь обрушения здания достигла 300 квадратных метров.
Следственный комитет сообщил об обрушении четвертого и пятого этажей в двух подъездах жилого дома.