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Коалиция Саудовской Аравии атаковала порт Ходейда в Йемене
Саудовская коалиция нанесла удары по объектам в йеменском порту Ходейда, удар произошел после заявления йеменских хуситов об ударах по Джидде и другим саудовским портам на Красном море в случае атаки Эр-Рияда на Ходейду.
Хуситы заявили о готовности нанести удары по порту Джидда и всем остальным гаваням Саудовской Аравии на побережье Красного моря, если Эр-Рияд осуществит свои угрозы об атаке на йеменский порт Ходейда, пишет Reuters.
В заявлении мятежников содержится призыв к сотрудникам и рабочим портов, а также к местным жителям немедленно эвакуироваться. Кроме того, хуситы потребовали от судоходных компаний вывести свои суда из опасной зоны.
Вслед за этим сообщением возглавляемая Саудовской Аравией коалиция атаковала оперативные объекты в Ходейде. Также были уничтожены несколько целей в йеменских провинциях Саада и Амран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник служба гражданской обороны Саудовской Аравии сообщила о ранении 11 человек в результате нападения йеменских мятежников на высотное здание в финансовом центре Эр-Рияда.
В воскресенье хуситы заявили об атаке на нефтеперерабатывающий завод на западе королевства.
В пятницу военный представитель движения «Ансар Алла» пригрозил нанести удары по порту Джидда в ответ на возможную атаку арабской коалиции на Ходейду.