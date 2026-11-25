Tекст: Катерина Туманова

Модель оценки поведения учеников включает такие критерии, как дисциплинированность, соблюдение норм общения с ровесниками и взрослыми, а также правомерное поведение. По каждому из них предусмотрены конкретные показатели, сообщает РИА «Новости».

Дисциплинированность подразумевает выполнение расписания, соблюдение правил безопасности и требований к одежде. За это можно получить до 12 баллов.

За соблюдение норм общения и правомерное поведение, исключающее хулиганство и вандализм, начисляется до шести баллов по каждому критерию.

Предусмотрены три уровня поведения. «Образцовое поведение» выставляется при сумме от 24 до 30 баллов, «допустимое» – от 10 до 23 баллов. Если ученик набрал от нуля до девяти баллов, его поведение оценивается как «недопустимое».

В текущем учебном году система тестируется среди учащихся 2–8-х классов. Для участия в апробации в каждом регионе выбрано не менее десяти школ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения установило правило о направлении учеников с оценкой «недопустимое поведение» на психолого-педагогический консилиум вместе с родителями.

Ведомство направило школам порядок оценивания поведения. Летом министерство сообщило о независимости допуска к экзаменам от оценки поведения.