17 ноября 1853 года состоялся первый в истории бой паровых кораблей. Эпоха парусных флотов, длившаяся столетия, шла к концу. И русские были в авангарде применения новой техники, а тактика боя в новых условиях создавалась прямо на ходу.0 комментариев
Ирак возобновил экспорт нефти в Турцию по закрытому 12 лет трубопроводу
Ирак возобновил прокачку нефти по закрытому с 2014 года трубопроводу в Турцию
Багдад начал поставлять сырую нефть в турецкий порт Джейхан по закрытому 12 лет нефтепроводу из Киркука, сообщил министр нефти страны Басем Худаир аль-Абади.
«Ирак возобновил прокачку сырой нефти на экспорт по старому трубопроводу Киркук – Джейхан в Турцию. На начальном этапе объем поставок составит 120 тыс. баррелей в сутки с возможностью постепенного увеличения до 500 тыс. баррелей в сутки», – цитирует министра РИА «Новости» со ссылкой на INA.
По данным Миннефти, запуск маршрута, который не работал с 2014 года из-за атак террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России), позволит транспортировать топливо с севера Ирака в дополнение к трубопроводу через Иракский Курдистан. Это снизит зависимость страны от южных терминалов и от экспорта через Ормузский пролив.
Ирак, второй по величине производитель нефти в ОПЕК, ищет новые маршруты экспорта из-за нестабильной работы пути через Ормузский пролив на фоне конфликта США и Ирана, отмечают СМИ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу власти Ирака сообщили о восстановлении экспорта через Оманский залив и Ормузский пролив под военной защитой США.
В пятницу Ирак приступил к поставкам нефти с южных месторождений в сирийский порт Банияс.
В прошлом месяце Ирак и Сирия согласовали сухопутный маршрут для транспортировки нефти в обход Ормузского пролива.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ