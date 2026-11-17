17 ноября 1853 года состоялся первый в истории бой паровых кораблей. Эпоха парусных флотов, длившаяся столетия, шла к концу. И русские были в авангарде применения новой техники, а тактика боя в новых условиях создавалась прямо на ходу.0 комментариев
Приборы российской лунной станции прошли полный цикл автономных испытаний
В ИКИ РАН завершили автономные испытания девяти приборов станции «Луна-26»
Девять научных приборов для создаваемого орбитального аппарата «Луна-26» прошли полный цикл автономных испытаний в Институте космических исследований РАН.
Специалисты завершают испытания комплекса аппаратуры для орбитальной станции «Луна-26», сообщает Роскосмос в Max. Сам космический аппарат создается в НПО Лавочкина.
За три года работы миссия должна будет провести поиск воды, изучить лунные недра и окружающее пространство, а также составить точную объемную карту поверхности естественного спутника Земли.
Отмечается, что в первый год работы станция будет летать на орбите со средней высотой около 70 км.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлый вторник генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов назвал лунную электростанцию одной из главных целей развития ракетно-космической отрасли страны.
В апреле руководитель госкорпорации сообщил о подготовке России к масштабному исследованию естественного спутника Земли.
В 2024 году гендиректор НПО имени Лавочкина Дмитрий Яременко анонсировал поставку летного образца аппаратуры для миссии «Луна-26» в третьем квартале 2026 года.