За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.5 комментариев
Планетарная магнитная буря вызвала вспышку аврор
Геомагнитная буря, наблюдающаяся на Земле вторые сутки, вызвала вспышку полярных сияний, пик которых пришелся на 5.00 мск, сообщает Лаборатория солнечной астрономии РАН. Но наблюдать их смогли по большей части жители Западного полушария – США и Канады (фото: IMAGO/Mark Cosgrove/News Images/Global Look Press)
Это была самая сильная магнитная буря в нынешнем году. Скорость солнечного ветра достигала 1000 км/с (фото: Peter Komka/AP/ТАСС)
В четверг геомагнитные бури прошли пик и постепенно пошли на спад (фото: Charlie Riedel/AP/ТАСС)
Сейчас солнечная активность заметно снизилась из-за недостатка энергии. Возможность повторных сильных взрывов маловероятна (фото: Zuma/ТАСС)
Кроме того, центры солнечной активности ушли с линии Солнце-Земля и утратили возможность влияния на людей (фото: Zuma/ТАСС)
После завершения нынешней магнитной бури ожидается длительное затишье, возможно – до конца ноября (фото: Cal Tobias/AP/ТАСС)