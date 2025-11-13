Кроме того, центры солнечной активности ушли с линии Солнце-Земля и утратили возможность влияния на людей (фото: Zuma/ТАСС)

Это была самая сильная магнитная буря в нынешнем году. Скорость солнечного ветра достигала 1000 км/с (фото: Peter Komka/AP/ТАСС)

Геомагнитная буря, наблюдающаяся на Земле вторые сутки, вызвала вспышку полярных сияний, пик которых пришелся на 5.00 мск, сообщает Лаборатория солнечной астрономии РАН. Но наблюдать их смогли по большей части жители Западного полушария – США и Канады (фото: IMAGO/Mark Cosgrove/News Images/Global Look Press)

Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.

Вашингтон показал, как на определенном историческом витке политика распространения хаоса начинает вредить самому ее инициатору. Американцы запутались в стратегии бесконечных интриг, как дома, так и за границей.

За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.

Россия нашла новый способ пополнить дефицитный бюджет Минфин дебютирует в выпуске юаневых гособлигаций. Этот инструмент может оказаться выгодным не только для российского бюджета с растущим дефицитом, но и для самих экспортеров. Они вынуждены хранить свои юани на депозитах, но дать в долг государству сулит куда большую выгоду.

Внутренние враги Зеленского ударили в самое уязвимое место Элиты Украины взбунтовались против Владимира Зеленского. В Верховной раде потребовали отставки правительства, а антикоррупционные ведомства, пользуясь защитой Запада, перешли в атаку на ближайшее окружение первого лица, включая фигуру особой важности – Тимура Миндича. За один день Зеленский потерял «кошелек» и «кума», а теперь рискует потерять всё.

Беспилотники изменили структуру армии и военную геральдику В Вооруженных силах России завершено создание войск беспилотных систем. Теперь у них есть командование, органы военного управления на всех уровнях. Появилась даже собственная эмблема войск, которая совершила революцию в военной геральдике, схожую с появлением танка. Какие сегодня стоят задачи перед новыми войсками и как быстро будет налажено их взаимодействие с другими подразделениями?

«Русская угроза» оказалась в Эстонии поводом для большого распила Гигантские расходы, направленные Эстонией якобы на «подготовку к отражению российской агрессии», на самом деле стали кормушкой для лиц, близких к правящей в стране партии. По крайней мере, в этом уверена эстонская оппозиция, а данные для этого собраны в соответствующем парламентском отчете. Что именно удалось обнаружить?

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

Индия отказалась от русской нефти? Пять крупных нефтепереработчиков отказались от закупок российской нефти в декабре. Они потребляли около двух третей «черного золота», поставляемого в Индию из России. Получается, Нью-Дели уступил давлению Вашингтона, а Москва потеряла союзника? Не совсем.

Страхи Зеленского и дело Миндича Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

Мюнхенская речь и новый мировой порядок 2007 год можно считать особой вехой, когда завершилась эпоха однополярного мира и началось формирование нового миропорядка. «Однополярный момент», захвативший мир в начале 1990-х, закончился именно тогда – сначала с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, а потом и в реальности.