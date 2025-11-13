  • Новость часаКремль: Украина вернется к переговорам с гораздо более худших позиций
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Русская угроза» оказалась в Эстонии поводом для большого распила
    Зеленский ввел санкции против «граждан Израиля» Миндича и Цукермана
    Захарова объяснила отказ итальянской Corriere della Sera публиковать интервью Лаврова
    У стран G7 закончились идеи для новых санкций против России
    Российские войска освободили Синельниково и Даниловку
    Скачко: Заявление ЕС о некредитоспособности Украины связано со скандалом вокруг Миндича
    Норвегия отказалась быть гарантом кредита Украине
    Рубио сказал, почему США поддержали строительство Россией АЭС в Венгрии
    Стоимость золотых резервов России рекордно выросла за год
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем Киев расчеловечивает украинцев

    За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Американская безответственность возвращается хаосом для США

    Вашингтон показал, как на определенном историческом витке политика распространения хаоса начинает вредить самому ее инициатору. Американцы запутались в стратегии бесконечных интриг, как дома, так и за границей.

    2 комментария
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ценой аполитичности может стать потеря родины

    Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.

    13 комментариев
    13 ноября 2025, 13:20 • Фоторепортаж

    Планетарная магнитная буря вызвала вспышку аврор

    Геомагнитная буря, наблюдающаяся на Земле вторые сутки, вызвала вспышку полярных сияний, пик которых пришелся на 5.00 мск, сообщает Лаборатория солнечной астрономии РАН. Но наблюдать их смогли по большей части жители Западного полушария – США и Канады (фото: IMAGO/Mark Cosgrove/News Images/Global Look Press)

    Это была самая сильная магнитная буря в нынешнем году. Скорость солнечного ветра достигала 1000 км/с (фото: Peter Komka/AP/ТАСС)

    В четверг геомагнитные бури прошли пик и постепенно пошли на спад (фото: Charlie Riedel/AP/ТАСС)

    Сейчас солнечная активность заметно снизилась из-за недостатка энергии. Возможность повторных сильных взрывов маловероятна (фото: Zuma/ТАСС)

    Кроме того, центры солнечной активности ушли с линии Солнце-Земля и утратили возможность влияния на людей (фото: Zuma/ТАСС)

    После завершения нынешней магнитной бури ожидается длительное затишье, возможно – до конца ноября (фото: Cal Tobias/AP/ТАСС)

    Главное
    В Черном море у Туапсе отразили атаку безэкипажных катеров
    Трамп подписал закон о прекращении шатдауна правительства
    Венгрия призвала завершить финансирование Киева из-за коррупции
    Лидер АдГ назвал Польшу угрозой для Германии
    Австралия обеспокоилась доступом России к авиабазе в Индонезии
    Актрису Троянову обвинили в призывах убивать русских детей
    В «Москва-Сити» разрешили построить новую башню высотой 300 метров

    Россия нашла новый способ пополнить дефицитный бюджет

    Минфин дебютирует в выпуске юаневых гособлигаций. Этот инструмент может оказаться выгодным не только для российского бюджета с растущим дефицитом, но и для самих экспортеров. Они вынуждены хранить свои юани на депозитах, но дать в долг государству сулит куда большую выгоду. Подробности

    Перейти в раздел

    Внутренние враги Зеленского ударили в самое уязвимое место

    Элиты Украины взбунтовались против Владимира Зеленского. В Верховной раде потребовали отставки правительства, а антикоррупционные ведомства, пользуясь защитой Запада, перешли в атаку на ближайшее окружение первого лица, включая фигуру особой важности – Тимура Миндича. За один день Зеленский потерял «кошелек» и «кума», а теперь рискует потерять всё. Подробности

    Перейти в раздел

    Беспилотники изменили структуру армии и военную геральдику

    В Вооруженных силах России завершено создание войск беспилотных систем. Теперь у них есть командование, органы военного управления на всех уровнях. Появилась даже собственная эмблема войск, которая совершила революцию в военной геральдике, схожую с появлением танка. Какие сегодня стоят задачи перед новыми войсками и как быстро будет налажено их взаимодействие с другими подразделениями? Подробности

    Перейти в раздел

    «Русская угроза» оказалась в Эстонии поводом для большого распила

    Гигантские расходы, направленные Эстонией якобы на «подготовку к отражению российской агрессии», на самом деле стали кормушкой для лиц, близких к правящей в стране партии. По крайней мере, в этом уверена эстонская оппозиция, а данные для этого собраны в соответствующем парламентском отчете. Что именно удалось обнаружить? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Индия отказалась от русской нефти?

      Пять крупных нефтепереработчиков отказались от закупок российской нефти в декабре. Они потребляли около двух третей «черного золота», поставляемого в Индию из России. Получается, Нью-Дели уступил давлению Вашингтона, а Москва потеряла союзника? Не совсем.

    • Страхи Зеленского и дело Миндича

      Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    • Мюнхенская речь и новый мировой порядок

      2007 год можно считать особой вехой, когда завершилась эпоха однополярного мира и началось формирование нового миропорядка. «Однополярный момент», захвативший мир в начале 1990-х, закончился именно тогда – сначала с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, а потом и в реальности.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Рождественский пост 2025-2026: когда начинается, сколько длится и что можно есть с 28 ноября

      Рождественский пост – это особое время подготовки к празднику Рождества Христова. Он длится 40 дней и помогает верующим сосредоточиться не на праздности, а на своей душе. Главная цель поста – не просто отказ от определенной еды. Это возможность стать лучше через три главных дела: молитву (больше общаться с Богом), покаяние – пересмотреть свою жизнь и исправиться, добрые дела – помогать тем, кто нуждается в помощи. Это время внутренней работы, когда ограничения в пище помогают человеку уделить больше внимания своему духовному состоянию и встретить праздник с чистым и спокойным сердцем.

    • День Матери в России 2025: какого числа отмечают, история, традиции, что подарить и как поздравить

      День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    Перейти в раздел

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации