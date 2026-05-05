Полицейские задержали во Внуково депортированного из Грузии россиянина
В московском аэропорту Внуково в понедельник задержали россиянина, которого депортировали из Грузии и который ранее был осужден за посредничество во взяточничестве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Сегодня на территории столичного аэропорта »Внуково« имени А.Н. Туполева сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и транспортной полиции задержали депортированного из Республики Грузия россиянина. В нашей стране фигурант 10 лет назад осужден за посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц в крупном размере, и находился в международном розыске», – приводит ее слова РИА «Новости».
По информации МВД, в 2015 году задержанный занимал должность в одном из федеральных надзорных ведомств и, выполняя служебные обязанности, получил 200 тыс. рублей, которые передал коллеге.
Последний должен был за незаконное вознаграждение отказаться от привлечения руководителя коммерческой компании к уголовной ответственности за невыплату зарплаты.
В 2016 году суд признал этого гражданина виновным по части 3 статьи 291.1 УК РФ и назначил наказание – три года шесть месяцев лишения свободы, штраф восемь млн рублей и запрет занимать государственные должности, связанные с организационно-распорядительными функциями, сроком на два года девять месяцев.
После вынесения приговора мужчина покинул Россию, был объявлен в розыск по каналам Интерпола, а позже обнаружен на территории Грузии. Благодаря действиям российских и грузинских правоохранителей подозреваемый был депортирован в Россию и задержан в московском аэропорту.
