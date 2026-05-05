Полицейские задержали во Внуково депортированного из Грузии россиянина

Полицейские задержали депортированного из Грузии россиянина во Внуково

Tекст: Катерина Туманова

«Сегодня на территории столичного аэропорта »Внуково« имени А.Н. Туполева сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и транспортной полиции задержали депортированного из Республики Грузия россиянина. В нашей стране фигурант 10 лет назад осужден за посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц в крупном размере, и находился в международном розыске», – приводит ее слова РИА «Новости».

По информации МВД, в 2015 году задержанный занимал должность в одном из федеральных надзорных ведомств и, выполняя служебные обязанности, получил 200 тыс. рублей, которые передал коллеге.

Последний должен был за незаконное вознаграждение отказаться от привлечения руководителя коммерческой компании к уголовной ответственности за невыплату зарплаты.

В 2016 году суд признал этого гражданина виновным по части 3 статьи 291.1 УК РФ и назначил наказание – три года шесть месяцев лишения свободы, штраф восемь млн рублей и запрет занимать государственные должности, связанные с организационно-распорядительными функциями, сроком на два года девять месяцев.

После вынесения приговора мужчина покинул Россию, был объявлен в розыск по каналам Интерпола, а позже обнаружен на территории Грузии. Благодаря действиям российских и грузинских правоохранителей подозреваемый был депортирован в Россию и задержан в московском аэропорту.

