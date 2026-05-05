  • Новость часаСилы ПВО ликвидировали второй направлявшийся к Москве дрон ВСУ
    Зеленский начал учить Пашиняна разрыву связей с Россией
    Минобороны пригрозило ударом по центру Киева в случае попыток сорвать 9 мая в Москве
    Хельсинки и Таллин запретили использование своего неба украинскими БПЛА
    Правительство утвердило новые правила проведения экзаменов на права
    Иран обвинил военных США в поджоге нефтяной зоны ОАЭ
    Посол заявил об отработке захвата Калининграда на учениях НАТО
    Бывшая украинская журналистка объяснила бессмысленность уничтожения Зеленского
    Секретная служба США подтвердила стрельбу в районе Белого дома
    Берлин запретит 8 и 9 мая символику СССР и георгиевские ленты у советских мемориалов
    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Перемирие между США и Ираном оказалось всем в тягость

    Для Ирана статус-кво опаснее – препятствуя вывозу иранской нефти, США осуществляют постепенное удушение экономики страны. Трампу отступить сейчас тоже очень трудно – ставка поднялась.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев ИИ начнет убивать людей со школы

    Вдруг оказывается, что никаких этических законов для ИИ нет. Индустрия начинает строить роботов, которые созданы именно с целью нанести вред человеку и даже его убить насмерть. И это сегодняшний день.

    Алексей Вагин Алексей Вагин Непреодолимым препятствием для США в Иране стала культура

    Феноменальная устойчивость Ирана перед многолетним давлением и открытой военной агрессией со стороны сверхдержавы ярко иллюстрирует тот факт, что западный миропорядок столкнулся с более серьезным противником, чем идеологические режимы или персоналистские автократии.

    5 мая 2026, 01:35 • Новости дня

    При пожаре в частном доме в Выксе погибли двое детей и трое взрослых

    Tекст: Катерина Туманова

    Частный жилой дом загорелся на улице Челюскина в Выксе Нижегородской области и на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел по всей площади, рассказали в ГУ МЧС России по региону.

    «Огонь ликвидирован на 80 кв. м. На месте пожара обнаружены тела пяти погибших, в том числе двоих детей. Личности устанавливаются», – сообщили в Max-канале ведомства.

    Там уточнили, что дознаватели МЧС России работают на месте трагедии для установления ее причин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Дагестана смог спастись из горящего дома после взрыва газа. В поселке Высокий города Мегиона в ХМАО сгорел частный жилой дом, погибли семь человек, включая четверых детей. При пожаре на Урале погибла семья с четырьмя детьми.

    4 мая 2026, 16:40 • Новости дня
    По инициативе «Единой России» правительство списало 21 региону долги по кредитам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кабинет министров принял решение о списании долгов по бюджетным кредитам для 21 региона страны. Эти средства будут направлены на повышение качества жизни граждан в этих субъектах РФ.

    Как сообщает сайт партии «Единая Россия», ранее эту инициативу поддержал глава государства. Мера поддержки затронет Карелию, Коми, Мордовию, Удмуртию, Чувашию, Краснодарский, Пермский и Хабаровский края. Также в список вошли Воронежская, Калининградская, Кемеровская, Магаданская, Нижегородская, Омская, Пензенская, Псковская, Самарская, Томская, Ярославская и Еврейская автономная области, а также Ненецкий автономный округ.

    Общий объем списанных средств превышает 114 млрд рублей. Освободившиеся финансы направят на замену лифтов, переселение из аварийного жилья, обновление общественного транспорта и реализацию национальных проектов.

    «Списание позволит высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах и поддержать дальнейшее совершенствование экономики и жизни граждан», – подчеркнул председатель правительства Михаил Мишустин.

    4 мая 2026, 16:56 • Новости дня
    В Госдуме ответили на угрозы Зеленского ударить по параду Победы в Москве

    Колесник: Украина получит кратный ответ в случае удара по параду Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина и Владимир Зеленский получат серьезный ответ в случае попытки Вооруженных сил Украины нанести удар по параду Победы в Москве 9 мая, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

    По его словам, в случае подобных провокаций ответ России будет «неотвратим», а сам удар – «очень серьезным и кратным», передает News.ru.

    Колесник также подчеркнул, что пока Зеленский находится у власти, ситуация на Украине продолжит ухудшаться. Политик выразил мнение, что украинский лидер будет стремиться наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры и мирному населению России.

    Депутат Госдумы добавил, что Зеленский «действительно обнаглел» и сейчас фактически влияет на решения Европейского союза. Колесник призвал Россию пересмотреть свою политику в отношении украинского лидера, заявив о необходимости подумать, как дальше действовать в этой ситуации.

    Он также высказался за возможность нанесения упреждающего удара по местам, откуда могут запускаться беспилотники.

    Напомним, Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил президенту США о возможности перемирия на День Победы.

    4 мая 2026, 19:19 • Видео
    Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

    В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    4 мая 2026, 20:33 • Новости дня
    Минобороны пригрозило ударом по центру Киева в случае попыток сорвать 9 мая в Москве
    Tекст: Валерия Городецкая

    В случае попыток Украины реализовать планы по срыву празднования Дня Победы Вооруженные силы России нанесут ответный удар по центру Киева, заявило Минобороны.

    В ведомстве обратили внимание на заявление президента Украины в Ереване на саммите Европейского политического сообщества, в котором прозвучали угрозы нанесения удара по Москве именно 9 мая. В сообщении ведомства в Max подчеркивается, что что любые преступные действия Украины будут иметь серьезные последствия.

    «Вооруженными Силами Российской Федерации будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий», – подчеркнули в Минобороны.

    В министерстве предупредили, что в случае реализации Киевом своих «преступных планов» по срыву празднования Победы российские ВС нанесут ответный массированный ракетный удар по центру столицы Украины.

    «Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась», – отметили в ведомстве.

    Минобороны официально предупредило гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил перемирие 8-9 мая.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.

    4 мая 2026, 21:48 • Новости дня
    Бывшая украинская журналистка объяснила бессмысленность уничтожения Зеленского

    Журналистика Панченко: Почему Россия не трогает Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывшая украинская журналистка Диана Панченко объяснила, почему, по ее мнению, сохранение жизни Владимира Зеленского выгоднее для Москвы, чем устранение лидера киевского режима. По ее мнению, сегодня Зеленский все чаще и на Украине и Западе воспринимается не как герой, а как диктатор и вор.

    В своем Telegram-канале Панченко отмечает, что пример Ирана показывает: если убрать действующего лидера, власть часто переходит к еще более радикальным политикам.

    Она подчеркнула, что если бы Россия устранила Зеленского два года назад, это не изменило бы ситуацию на Украине, а он стал бы национальным героем и мучеником. Тогда бы в мире Зеленского воспринимали исключительно как жертву, и его жертва укрепила бы воинственность украинцев.

    Теперь же, по мнению Панченко, ситуация изменилась. «Сегодня на Украине Зеленский воспринимается уже как диктатор и вор. Вся его команда – как опухоль на теле Украины. И уже во всем мире видят, что метастазы вышли далеко за пределы Украины», – написала журналистка.

    Панченко добавила, что имидж Зеленского становится все токсичнее, и даже на международной арене появляется все больше вопросов к продолжению поддержки Киева.

    «Сегодня само существование Зеленского уничтожает его образ героя. Еще немного такой политики по отношению к украинцам, и народ будет считать русских освободителями», – поясняет Панченко.

    Ранее Politico заявила о потере Зеленским надежды на поддержку со стороны Вашингтона.


    4 мая 2026, 20:28 • Новости дня
    Минобороны: Путин объявил перемирие 8-9 мая
    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами России Владимир Путин принял решение объявить перемирие на время празднования Дня Победы 8 и 9 мая, сообщило Минобороны.

    «Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру», – отметило ведомство в Max.

    В российском Минобороны подчеркивают, что Вооруженные Силы России предпримут все необходимые меры для защиты праздничных мероприятий. При этом в случае попытки сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Россия нанесет ответный массированный ракетный удар по центру Киева.

    Также российские власти напомнили, что ранее, несмотря на технические возможности, от подобных действий воздерживались по гуманитарным причинам. Гражданское население Киева и сотрудники иностранных дипломатических представительств получили предупреждение о необходимости покинуть город заблаговременно.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.

    В Госдуме ответили на угрозы Зеленского ударить по параду Победы в Москве.

    4 мая 2026, 16:25 • Новости дня
    СМИ сообщили о назначении генерала Чайко командующим ВКС России
    Tекст: Дарья Григоренко

    Генерал-полковник Александр Чайко был назначен новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами России, сообщили источник, знакомый с кадровым решением, и подтвердил источник, близкий к Минобороны.

    На этом посту Чайко сменил генерал-полковника Виктора Афзалова, который возглавлял ВКС с 2023 года, передает РБК.

    Александр Чайко родился в 1971 году в Московской области и является выпускником Московского высшего общевойскового командного училища. По информации сайта Минобороны, он прошел путь от командира разведывательного взвода до командующего первой танковой армией Западного военного округа. Также он окончил Общевойсковую академию Вооруженных Сил и Военную академию Генштаба.

    Чайко занимал различные руководящие должности в Центральном, Западном и Восточном военных округах, а в 2019 году был назначен заместителем начальника Генштаба. С сентября 2019 по июнь 2021 года он командовал российской группировкой в Сирии, после чего возглавил Восточный военный округ.

    Генерал Чайко является Героем России. Это звание ему было присвоено закрытым указом президента в 2020 году.

    В конце октября 2023 года генерал-полковник Виктор Афзалов был назначен на должность главнокомандующего Воздушно-космических сил (ВКС) вместо Сергея Суровикина, которого освободили от должности в связи с переходом на другую работу.

    4 мая 2026, 14:52 • Новости дня
    Минченко объяснил назначение Щукина врио главы Дагестана

    Политолог Минченко: Назначение Щукина врио главы Дагестана улучшит обстановку в регионе

    Tекст: Олег Исайченко

    Дагестан – непростой регион, из-за чего там достаточно активно менялись главы. Сейчас перед нами новый тандем врио главы республики Федора Щукина и Магомеда Рамазанова, кандидатура которого предложена на пост председателя правительства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Он назвал кадровое решение логичным.

    «В Дагестане накопилось большое количество проблем, связанных, в частности, с социально-экономическими вопросами и с кризисным реагированием», – отметил политолог Евгений Минченко. Он напомнил, что в рейтинге политической устойчивости губернаторов, который выпускает «Минченко консалтинг», Сергей Меликов оказался «в самом низу «красной» зоны».

    Как указал собеседник, Федор Щукин, назначенный президентом России врио главы Дагестана, станет первым русским, возглавившим этот многонациональный регион в постсоветское время. Важно, что на пост председателя правительства предложен Магомед Рамазанов. «Кадровое решение – достаточно логичное и призвано исключить перекосы», – считает эксперт.

    «На мой взгляд, то, что Щукин будет работать в паре с Рамазановым, а также та форма, в которой это было заявлено, говорит о том, что такой тандем является консенсусным», – добавил Минченко. «Дагестан – непростой регион. В последние годы там достаточно активно менялись главы, проводились эксперименты с представителями местных элит – речь в частности о Рамазане Абдулатипове – предпринимались попытки с назначением человека со стороны, как Владимир Васильев, а затем Сергей Меликов», – отметил спикер.

    По его мнению, в случае с Васильевым и Меликовым ставка делалась именно на «силовой бэкграунд». «Сейчас же мы видим новый эксперимент. Я очень надеюсь, что он будет успешным», – заключил политолог.

    Ранее президент России Владимир Путин назначил врио главы Дагестана Федора Щукина – председателя регионального Верховного суда. Назначенный чиновник прервал свой отпуск досрочно и находится в регионе, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

    Щукин уже заявил, что вопросы ликвидации последствий наводнения и возмещения ущерба жителям республики остаются в Дагестане первоочередными. Он также отметил, что вопросы электроснабжения и водоснабжения, вывоза мусора и занятости актуальны для Дагестана и беспокоят жителей, они будут решаться. По словам Щукина, график первых встреч и совещаний будет составлен после проведения процедуры представления.

    Федор Щукин родился 4 августа 1976 года в селе Починки Горьковской области (сейчас Нижегородская область). В 1997 году окончил юридический факультет Нижегородского государственного университета им Н.И. Лобачевского. В 2002 году окончил Мордовский государственный университет им Н.П. Огарева по специальности «государственное и муниципальное управление», сообщает РБК.

    Еще во время учебы в университете Щукин начал работать юрисконсультом на промышленных предприятиях. В 2000 году избрался депутатом Земского собрания Починковского района Нижегородской области. В ноябре 2013 года был назначен председателем Семеновского районного суда Нижегородской области.

    В конце 2020 года Щукин получил повышение и стал заместителем главы Нижегородского областного суда, а в феврале 2024 года был назначен председателем Верховного суда Дагестана. В мае он был избран членом Совета судей России и вошел в состав дисциплинарной комиссии органа.

    Предварительно, выборы главы Дагестана пройдут в сентябре текущего года. Об этом заявил председатель народного собрания республики Заур Аскендеров. Согласно действующему законодательству, руководитель региона не выбирается прямым всенародным голосованием. Эта процедура осуществляется депутатами местного парламента. Они делают свой выбор из списка кандидатов, который предварительно вносит на рассмотрение президент России.

    Отметим, Путин ранее принял отставку Сергея Меликова с поста главы Дагестана по собственному желанию. «У … Сергея Алимовича Меликова срок заканчивается в сентябре. Он многое сделал. И мы ему благодарны за это. Но он переходит на другую работу, жизнь идет дальше», – сказал глава государства на минувшей неделе на встрече с представителями Дагестана в Кремле.

    4 мая 2026, 04:30 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку двух дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО ранним утром понедельника обезвредили два вражеских дрона на подлете к столице, сообщил в Max-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Атака двух беспилотников, летевших на Москву, отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого Собянин сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пожилой мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Московской области. В воскресенье силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника, а общее их число за день составило не менее семи.


    4 мая 2026, 17:52 • Новости дня
    Смартфоны Apple и Samsung оставили в списке параллельного импорта

    Минпромторг: Смартфоны Apple и Samsung остаются в списке параллельного импорта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Смартфоны от компаний Apple, Samsung и других производителей по-прежнему разрешено ввозить в Россию в рамках параллельного импорта, сообщили журналистам в Минпромторге.

    В актуальном списке разрешенных к ввозу устройств из категории «электрооборудование» значатся телефоны марок Alcatel-Lucent, Apple, Asus, Cisco, Google Pixel, Samsung, Nokia и других брендов, передает ТАСС. Это дает возможность официально привозить такие гаджеты в страну без одобрения со стороны правообладателей.

    В Минпромторге особо отметили, что для ввоза продукции должны соблюдаться все необходимые требования к безопасности, подтверждению оригинальности и наличие сертификатов соответствия. «При этом должны соблюдаться иные установленные требования к такого рода продукции (в части безопасности, оригинальности происхождения, наличия сертификатов соответствия и прочие)», – подчеркнули в министерстве.

    В феврале объем параллельного импорта в Россию упал до исторического минимума.

    4 мая 2026, 11:26 • Новости дня
    В российских детских лагерях внедрили единую воспитательную программу

    Чернышенко заявил о внедрении единой воспитательной программы в детских лагерях

    Tекст: Вера Басилая

    В детских лагерях России началась работа по единой федеральной программе, предусматривающей обязательное участие детей в разнообразных воспитательных и творческих мероприятиях, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

    В России внедрена единая программа воспитательной работы в детских лагерях, которая теперь обязательна для всех объектов детского отдыха, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с председателем правительства Михаилом Мишустиным, передает «Интерфакс».

    Вице-премьер подчеркнул, что в рамках программы дети принимают участие в спортивных, художественных, технических и туристско-краеведческих мероприятиях, ведут отрядные газеты и блоги, занимаются проектной деятельностью и участвуют в работе детского самоуправления.

    «Разработана и внедрена единая федеральная программа воспитательной работы. Она стала обязательной для всех детских лагерей страны», – заявил Чернышенко.

    Также он уточнил, что дети выбирают лидеров, работают в советах отрядов, участвуют в военно-спортивных играх «Зарница», «Орленок», а также в конкурсах строя и песни. Помимо этого, организуются тематические Дни памяти, единства, семьи и здоровья.

    По словам вице-премьера, летом в детских лагерях России отдохнут более 5,75 млн детей.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что организация детского отдыха должна быть всесезонной, чтобы дети могли посещать лагеря не только летом, но и на других каникулах.

    4 мая 2026, 17:36 • Новости дня
    Путин поручил создать рабочую группу по ядерным технологиям в медицине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2026 года создать межведомственную рабочую группу для координации развития и применения ядерных технологий в медицине.

    Решение принято после участия президента в пленарном заседании Форума будущих технологий и встречи с учеными.

    «В рамках реализации Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на период до 2030 года и дальнейшую перспективу обеспечить создание межведомственной рабочей группы по координации развития и применения ядерных технологий в области медицины…», – отмечается в документе, опубликованном на сайте Кремля

    В состав рабочей группы войдут представители Министерства здравоохранения, Министерства промышленности и торговли, Министерства образования и науки, Российской академии наук, госкорпорации «Росатом», а также Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

    Ранее Путин заявил о необходимости внедрения цифровых технологий в медицине.

    4 мая 2026, 22:07 • Новости дня
    Зеленский объявил о введении режима тишины с 6 мая

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в Telegram-канале объявил о введении с 6 мая режима тишины, подчеркнув, что решение украинских властей является зеркальным.

    «Считаем, что человеческая жизнь является несравненно большей ценностью, чем «празднование» любой годовщины. В связи с чем объявляем о режиме тишины, начиная с 00.00 в ночь с 5 на 6 мая», – написал Зеленский.

    Он уточнил, что Украина не получала официальных обращений о параметрах прекращения огня и будет действовать зеркально, добавляет РИА «Новости».

    Ранее Минобороны России объявило о распоряжении президента страны Владимира Путина объявить перемирие в течение 8 и 9 мая в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Зеленский на саммите ЕС пригрозил  ударить дронами по параду Победы в Москве. В Госдуме ответили на угрозы Зеленского ударить по московскому параду в честь Дня Победы.

    4 мая 2026, 17:29 • Новости дня
    Депутат Останина раскрыла содержание воспитательной программы в летних детских лагерях
    Tекст: Татьяна Косолапова

    Хочется видеть наших детей вдумчивыми подростками, которые понимали бы, знали бы и любили бы историю малой родины, того места, где они отдыхали – настоящими патриотами, сказала газете ВЗГЛЯД глава думского комитета по вопросам семьи Нина Останина, комментируя внедрение в российских лагерях детского отдыха единой программы воспитания.

    В российских детских лагерях внедрена единая программа воспитательной работы. В течение смены дети участвуют в спортивных, художественных, технических и туристско-краеведческих мероприятиях, ведут отрядные газеты и блоги, включаются в проектные сессии и систему детского самоуправления. Кроме того, они выбирают лидеров, работают в советах отрядов и принимают участие в военно-спортивных играх «Зарница» и «Орлёнок», а также в конкурсах строя и песни.

    «Закон о единой программе воспитания в детских организациях отдыха и оздоровления был принят в конце декабря 2024 года. В апреле прошлого года он вступил в силу, и отныне единая воспитательная программа, которая утверждается Министерством просвещения, направляется во все образовательные организации. Но лучшие наработки, которые были до принятия этого закона в каждом лагере, инкорпорируются в эту единую федеральную программу», – говорит Останина. По ее словам, за основу федеральной воспитательной программы была взята та, что годами нарабатывалась в таких лагерях как «Орленок».

    По ее словам, каждый лагерь теперь должен иметь календарный план мероприятий, чтобы родители были осведомлены, чем ежедневно занимаются их дети. В этом графике содержатся и патриотические мероприятия, и военно-спортивные игры, и конкурсы строя и песни.

    «После этих детских смен очень хочется видеть наших детей вдумчивыми подростками, которые понимали бы, знали бы и любили бы историю малой родины, того местечка, где они отдыхали. Это и есть настоящий патриотизм», – заключила депутат.

    Ранее было объявлено, что в этом году российские школьники уйдут на летний отдых 27 мая. Продлятся каникулы до 31 августа. При этом у выпускных классов последний учебный день зависит от индивидуального расписания государственных экзаменов.

    4 мая 2026, 22:35 • Новости дня
    Умерла заслуженная артистка России Галина Ненашева

    Tекст: Катерина Туманова

    Заслуженная артистка России певица Галина Ненашева умерла в возрасте 85 лет, сообщил телеведущий Андрей Малахов.

    «Сегодня пришла печальная весть – не стало легендарной певицы Галины Ненашевой. Ей было 85 лет», – приводит РИА «Новости» выдержку из поста Малахова в Telegram-канале.

    Телеведущий отметил яркий след Ненашевой в истории отечественной эстрады и напомнил, что она была лауреатом «Песни года» и ряда международных конкурсов.

    «Она оставила яркий след в истории отечественной эстрады и в сердцах миллионов слушателей», – написал он.

    Напомним, в январе СМИ сообщали о том, что певица Галина Ненашева оказалась в больнице после ухудшения состояния и диагностированной нестабильной стенокардии.

    Галина Ненашева родилась 18 февраля 1941 года в городе Онега Архангельской области. После окончания чебаркульской средней школы в 1958 году поступила в хор Челябинского оперного театра.

    В 1961 году Ненашева начала выступать на драматической сцене, а затем продолжила карьеру в оперетте. Наибольшую известность она получила в 1970-е годы, когда ее репертуар включал русские народные песни, такие как «Травушка-муравушка» и «Утушка луговая».

    Она исполняла известные романсы, среди которых «Две гитары» и «Ямщик, не гони лошадей». В ее творчестве были песни композиторов Александра Мажукова, Максима Фрадкина, Рафаила Майорова и зарубежных авторов.

    4 мая 2026, 23:10 • Новости дня
    Генпрокуратура потребовала изъять 10,5 млрд рублей у основателя «Русагро»

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральная прокуратура требует обратить в доход государства более 10,5 млрд рублей со счетов основателя «Русагро» Вадима Мошковича в рамках дела о коррупции, следует из документов суда.

    В одном из документов указано требование Генпрокуратуры обратить в доход Российской Федерации денежные средства на счетах основателя «Русагро» Вадима Мошковича. Общая сумма средств, подлежащих изъятию, превышает 10 млрд рублей, передает ТАСС.

    «Обратить в доход Российской Федерации принадлежащие Мошковичу Вадиму Николаевичу денежные средства, находящиеся на счетах в банках, на совокупную сумму в размере 10 млрд 658 млн 199 тыс. 288 рублей», – сказано в документе.

    Дело рассматривается в рамках антикоррупционного иска, подробности расследования и оснований для иска в сообщении не раскрываются.

    Основное слушание назначено на пятое мая в 10.00 мск. Соответчиками выступают супруга бизнесмена Наталья Быковская, бывший глава холдинга «Разгуляй» Сергей Трибунский, Юлия Трибунская и еще один человек. Кроме того, претензии предъявлены компаниям «Финансовый ресурс» и «Профит».

    Напомним: в марте 2025 года Мещанский суд Москвы арестовал бизнесмена по обвинению в мошенничестве. В январе 2026 года Следственный департамент МВД завершил расследование уголовного дела. Позже замгенерального прокурора подал в суд антикоррупционный иск об изъятии активов основателя агрохолдинга. Мошкович признать вину в мошенничестве и даче взятки отказывается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура ранее потребовала изъять имущество и активы основателя «Русагро» Мошковича. Также суд арестовал почти 470 млн акций Мошковича.

    Трамп пригрозил «стереть с лица земли» Иран в случае атаки на корабли США
    МИД: Отношения России и Японии стараниями Токио отброшены на десятилетия
    Генпрокуратура потребовала изъять 10,5 млрд рублей у основателя «Русагро»
    Профсоюз железнодорожников Литвы назвал причину постоянных ж/д аварий
    В Крыму ребенок подорвался на найденном у заброшенного здания предмете
    Продюсеру Максиму Фадееву болезнь три года мешала получить почетное звание

    Три сценария для России после выхода ОАЭ из ОПЕК+

    Даже выход ОАЭ из ОПЕК оказался не способен сбить геополитическую премию за нефть. Стоимость барреля, наоборот, достигла нового исторического максимума за четыре года. Однако забывать о потере члена ОПЕК не стоит. Это бомба, которая еще не разорвалась, но не рвануть она просто не может. Когда рынок нефти поразит новый шок? Подробности

    Британия сколачивает альянс северных ВМС против России

    Британия продолжает формировать балто-скандинавский кулак против России. Лондон и еще девять стран Европы создают военно-морской альянс – как утверждается, для сдерживания угроз со стороны РФ. Многонациональные морские силы будут действовать как «дополнение к НАТО». Почему среди участников нет Германии и Франции и какие новые угрозы это объединение создает для России? Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Раздача паспортов США опасна и для России, и для Белого дома

    МИД выступил категорически против навязывания американского гражданства детям, родившимся в семьях российских дипломатических работников в США. Откуда возникла такая практика, противоречащая и международным конвенциям, и американским законам – и чем она опасна в том числе для действующей администрации Белого дома? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

      В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    • Евросоюз сломал президента Сербии?

      Сербии предрекают скорую смену президента и досрочные парламентские выборы, а Евросоюз уверен, что нашел слабое место Александра Вучича и скоро посадит в Белграде своего человека. Так ли это?

    • Война с Ираном развалила ОПЕК

      Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации