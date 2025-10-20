Гипотетическая прямая наземная, хоть и под водой, связь между Евразией и Америкой решительным образом повлияет на геополитику – страны и континенты останутся на своих местах, но значение их положения на карте радикально изменится.0 комментариев
Володин предложил организовывать детские лагеря круглогодично
Организация детского отдыха должна быть всесезонной, чтобы дети могли посещать лагеря не только летом, но и на других каникулах, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в канале Мах заявил о необходимости перехода детских лагерей к круглогодичному формату работы.
Он подчеркнул, что тема организации детского отдыха становится особенно актуальной перед осенними каникулами, когда ощущается нехватка всесезонных лагерей.
Володин отметил, что большинство лагерей рассчитаны только на летний период и не оснащены отоплением и инфраструктурой, необходимой для отдыха детей в холодное время года. Он добавил, что при этом осенью, зимой и весной дети проводят больше времени в помещениях, что требует дополнительных условий для безопасности и комфорта.
По мнению Володина, учитывая запрос родителей, учителей и экспертов, стоит развивать систему всесезонных лагерей, чтобы дети могли отдыхать и развиваться на природе в любое время года. Парламентарий подчеркнул, что это важно для укрепления здоровья подрастающего поколения и позволит родителям спокойно заниматься своими делами, зная, что ребенок находится под присмотром.
