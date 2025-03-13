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    13 марта 2025, 19:45 • Справки

    Как получить бесплатную путевку для ребенка в «Артек»

    Как получить бесплатную путевку для ребенка в «Артек»
    @ Макс Ветров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Международный детский центр «Артек», расположенный в живописном крымском Гурзуфе, – мечта многих родителей, которые хотят для своих детей-школьников самого лучшего. Это не просто лагерь, а уникальное пространство для развития, творчества и отдыха. Дети попадают в «Артек» в результате отбора, но заявку может подать любой родитель. Как получить путевку, что нужно знать о процессе отбора и что взять с собой?

    Кто может поехать в «Артек»?

    «Артек» принимает детей в течение всего года, но возрастные ограничения зависят от сезона.

    – В учебный период (с сентября по май) – школьники с 5-го по 11-й класс. Важно, чтобы на момент смены ребенку не исполнилось 18 лет.

    – Летом (с июня по август) – дети от 8 до 17 лет включительно.

    Сколько длится смена в «Артеке»?

    Длительность смены составляет 21 день, и каждый ребенок может приехать в «Артек» только один раз в год, независимо от того, получена путевка бесплатно или куплена.

    Какие есть квоты на отдых в «Артеке»

    – Региональная – выделяется субъектами РФ.

    – Тематическая – предоставляется партнерами «Артека» (например, за победу в конкурсе).

    – Коммерческая – платная путевка.

    Как получить бесплатную путевку в «Артек»

    Большинство детей попадает в этот лагерь за счет государственного финансирования. Для этого нужно пройти конкурсный отбор через автоматизированную информационную систему (АИС) «Артек».

    Как это работает?

    – Зарегистрируйтесь на сайте артек.дети.

    – Заполните профиль ребенка: укажите ФИО, адрес, школу, класс, контакты родителей.

    – Загрузите сканы достижений за последние три года: грамоты, дипломы, благодарственные письма. Важно, чтобы документы содержали дату, подпись и печать организаторов.

    – Выберите смену и подайте заявку.

    Система автоматически оценивает достижения ребенка и присваивает баллы. Чем больше наград, тем выше шансы. Учитываются не только победы, но и участие в конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях, а также общественная активность.

    Как оформить платную путевку в «Артек»

    Если ребенок не прошел конкурсный отбор, можно приобрести путевку. Однако даже в этом случае нужно зарегистрироваться в системе и подать заявку.

    Сколько стоит путевка в «Артек» в 2025 году

    Цена варьируется в зависимости от смены и, по данным на официальном сайте лагеря, составляет:

    – в учебный период – 130 тыс. рублей;

    – летом – 135 тыс. рублей.

    Уточняется, что никаких скидок при покупке коммерческой путевки не предусмотрено.

    Что делать после подачи заявки?

    Ожидайте решения. Результат появится в личном кабинете не позднее чем за 20 дней до начала смены.

    – Статус «Заявка принята» означает, что документы проверены.

    – Статус «Путевка получена» – ребенок прошел отбор.

    Во втором случае необходимо приступать к подготовке документов, а также пройти медкомиссию. Речь идет о стандартном медицинском осмотре для лагеря, а также получении справки об эпидокружении.

    – Подпишите договор и заполните необходимые формы.

    – Организуйте трансфер. Добраться до Крыма нужно самостоятельно. Можно отправить ребенка одного, в составе группы или привезти лично. Информацию о транспорте укажите в личном кабинете в разделе «Трансфер».

    Что понадобится ребенку в лагере «Артек»: чек-лист вещей

    Сборы в «Артек» – это не только волнительный момент для ребенка, но и важная задача для родителей. Чтобы пребывание в лагере было комфортным и безопасным, важно правильно подготовить вещи. Итак, вот какие рекомендации дают в лагере «Артек» по сборам.

    Одежда и обувь

    «Артек» обеспечивает детей форменной одеждой по сезону, которая используется для большинства мероприятий. Однако дополнительная одежда и обувь все равно понадобятся. Главное правило: вещи должны быть удобными, практичными и соответствовать сезону.

    Для осенне-зимнего сезона (сентябрь-май):

    – Спортивный костюм и закрытая спортивная обувь (кроссовки).

    – Две пары джинсов или брюк.

    – Удобные туфли для повседневной носки.

    – Теплые, водонепроницаемые ботинки или полусапожки – для дождливой и холодной погоды.

    – Сланцы для бассейна и комнатные тапочки.

    – Купальник или плавки, резиновая шапочка для бассейна (если смена предполагает посещение бассейна).

    – Пижама или ночная сорочка.

    – Пять-шесть пар носков, включая теплые.

    – Нательное белье (трусики, майки).

    – Головной убор (шапка, шарф, перчатки) – для холодной погоды.

    – Нарядная одежда для выступлений на сцене (если ребенок планирует участвовать в мероприятиях).

    Для летнего сезона (май-сентябрь):

    – Спортивный костюм и закрытая спортивная обувь.

    – Две пары джинсов или брюк.

    – Кроссовки, туфли, сандалии с фиксированной пяткой, сланцы для пляжа.

    – Бейсболка, косынка или солнцезащитная шляпа.

    – Купальник или плавки (лучше два комплекта).

    – Пять-шесть пар носков.

    – Нательное белье (трусики, майки).

    – Пижама или ночная сорочка.

    – Две-три футболки.

    – Шорты (две-три пары).

    – Нарядная одежда для выступлений на сцене.

    Предметы личной гигиены:

    – Зубная щетка и паста.

    – Мыло туалетное (лучше в мыльнице).

    – Мочалка и шампунь.

    – Полотенце (лучше два: для душа и для пляжа).

    – Расческа и ножницы для ногтей.

    – Питательный крем (по необходимости).

    – Для девочек: косметические принадлежности для ухода за кожей и телом, гигиенические средства. Рекомендуется сложить все в специальную сумочку для удобства.

    Можно ли брать в «Артек» ценные вещи и технику

    Рекомендуется давать ребенку недорогой мобильный телефон, так как дети часто теряют технику.

    Важно: золотые украшения и дорогие гаджеты лучше оставить дома. Их утеря может стать причиной расстройства и конфликтов в отряде.

    Сколько карманных денег нужно ребенку в лагере?

    В день заезда в «Артек» ребенок сдает свои карманные деньги кассиру лагеря, который оформляет лицевой счет. Снимать средства можно по мере необходимости в рабочее время (с 8:00 до 17:00).

    Можно взять и банковские карты. На территории «Артека» работают магазины, где можно оплачивать покупки картами МИР, Visa или MasterCard. Также доступна оплата через приложение Mir Pay. Google Pay и Apple Pay не поддерживаются.

    Дополнительные рекомендации

    – Сумка или чемодан. Учитывайте, что большую часть времени ребенок будет носить форменную одежду, поэтому объем вещей должен быть минимальным.

    – Список вещей. Подпишите одежду и обувь, чтобы избежать потерь.

    – Эмоциональный настрой. Объясните ребенку, что «Артек» – это не только отдых, но и новые знакомства, впечатления и возможности.

    В чем особенность лагеря «Артек»

    «Артек» – это не просто детский лагерь, а уникальное пространство, где сочетаются отдых, образование, творчество и спорт. Основанный в 1925 году, он стал символом детского счастья и возможностей для миллионов детей со всего мира. Но что делает «Артек» таким особенным?

    1. Уникальное расположение

    «Артек» расположен в Крыму, на берегу Черного моря, у подножия легендарной горы Аю-Даг (Медведь-гора). Это место славится своей живописной природой: чистое море, горные пейзажи, субтропическая растительность. Такая атмосфера создает идеальные условия для отдыха и вдохновения.

    2. Масштаб и инфраструктура

    «Артек» – это целый город детства. Он состоит из девяти лагерей, каждый из которых имеет свою уникальную тематику и атмосферу. На территории центра есть:

    – современные корпуса для проживания;

    – спортивные площадки и бассейны;

    – образовательные центры и лаборатории;

    – концертные залы и театры;

    – собственный стадион и даже школа.

    Такая инфраструктура позволяет проводить масштабные мероприятия, от спортивных соревнований до международных форумов.

    3. Образовательные программы

    «Артек» – это не только отдых, но и возможность для развития. Здесь реализуются тематические смены, посвященные науке, искусству, экологии, патриотическому воспитанию и другим направлениям. Программы разрабатываются совместно с ведущими вузами, научными центрами и общественными организациями.

    Дети участвуют в мастер-классах, квестах, встречаются с известными людьми: учеными, артистами, спортсменами, космонавтами. Это помогает раскрыть таланты, получить новые знания и вдохновение.

    4. Традиции и дух «Артека»

    Это место с богатой историей и традициями. Каждая смена начинается с торжественной линейки, где поднимается флаг лагеря. Здесь есть свои ритуалы, песни и легенды, которые передаются из поколения в поколение. Например, традиция загадывать желание у костра на берегу моря или подниматься на гору Аю-Даг.

    5. Безопасность и комфорт

    «Артек» – это место, где дети находятся под постоянным присмотром. На территории лагеря работает медицинский центр, обеспечивается круглосуточная охрана. Проживание организовано в комфортных корпусах, а питание – по системе «шведский стол», с учетом всех потребностей.

    6. Возможности для каждого

    Лагерь открыт для всех детей, независимо от их социального статуса или финансовых возможностей. Большинство путевок выделяется бесплатно за достижения в учебе, спорте, творчестве или общественной деятельности. Это делает «Артек» доступным для талантливых и активных ребят со всей страны.

    7. Эффект «Артека»

    Многие дети называют поездку в «Артек» поворотным моментом в жизни. Здесь они встречают сверстников, дружба с которыми не заканчивается после окончания смены, а длится всю жизнь. Способности детей раскрывают, их учат работать в команде и верить в свои силы. Эффект от смены длится долго: дети возвращаются домой с новыми идеями, целями и вдохновением.

    Именно поэтому «Артек» остается мечтой для миллионов школьников и символом счастливого детства.

    Что делать, если путевку в «Артек» не дали?

    Отказ – не повод расстраиваться. Можно подать заявку на другую смену или рассмотреть альтернативные варианты. В России есть другие всероссийские детские центры:

    – «Орленок» и «Смена» (Краснодарский край);

    – «Океан» (Владивосток).

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