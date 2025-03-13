Как получить бесплатную путевку для ребенка в «Артек»

Tекст: Ольга Никитина

Кто может поехать в «Артек»?

«Артек» принимает детей в течение всего года, но возрастные ограничения зависят от сезона.

– В учебный период (с сентября по май) – школьники с 5-го по 11-й класс. Важно, чтобы на момент смены ребенку не исполнилось 18 лет.

– Летом (с июня по август) – дети от 8 до 17 лет включительно.

Сколько длится смена в «Артеке»?

Длительность смены составляет 21 день, и каждый ребенок может приехать в «Артек» только один раз в год, независимо от того, получена путевка бесплатно или куплена.

Какие есть квоты на отдых в «Артеке»

– Региональная – выделяется субъектами РФ.

– Тематическая – предоставляется партнерами «Артека» (например, за победу в конкурсе).

– Коммерческая – платная путевка.

Как получить бесплатную путевку в «Артек»

Большинство детей попадает в этот лагерь за счет государственного финансирования. Для этого нужно пройти конкурсный отбор через автоматизированную информационную систему (АИС) «Артек».

Как это работает?

– Зарегистрируйтесь на сайте артек.дети.

– Заполните профиль ребенка: укажите ФИО, адрес, школу, класс, контакты родителей.

– Загрузите сканы достижений за последние три года: грамоты, дипломы, благодарственные письма. Важно, чтобы документы содержали дату, подпись и печать организаторов.

– Выберите смену и подайте заявку.

Система автоматически оценивает достижения ребенка и присваивает баллы. Чем больше наград, тем выше шансы. Учитываются не только победы, но и участие в конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях, а также общественная активность.

Как оформить платную путевку в «Артек»

Если ребенок не прошел конкурсный отбор, можно приобрести путевку. Однако даже в этом случае нужно зарегистрироваться в системе и подать заявку.

Сколько стоит путевка в «Артек» в 2025 году

Цена варьируется в зависимости от смены и, по данным на официальном сайте лагеря, составляет:

– в учебный период – 130 тыс. рублей;

– летом – 135 тыс. рублей.

Уточняется, что никаких скидок при покупке коммерческой путевки не предусмотрено.

Что делать после подачи заявки?

Ожидайте решения. Результат появится в личном кабинете не позднее чем за 20 дней до начала смены.

– Статус «Заявка принята» означает, что документы проверены.

– Статус «Путевка получена» – ребенок прошел отбор.

Во втором случае необходимо приступать к подготовке документов, а также пройти медкомиссию. Речь идет о стандартном медицинском осмотре для лагеря, а также получении справки об эпидокружении.

– Подпишите договор и заполните необходимые формы.

– Организуйте трансфер. Добраться до Крыма нужно самостоятельно. Можно отправить ребенка одного, в составе группы или привезти лично. Информацию о транспорте укажите в личном кабинете в разделе «Трансфер».

Что понадобится ребенку в лагере «Артек»: чек-лист вещей

Сборы в «Артек» – это не только волнительный момент для ребенка, но и важная задача для родителей. Чтобы пребывание в лагере было комфортным и безопасным, важно правильно подготовить вещи. Итак, вот какие рекомендации дают в лагере «Артек» по сборам.

Одежда и обувь

«Артек» обеспечивает детей форменной одеждой по сезону, которая используется для большинства мероприятий. Однако дополнительная одежда и обувь все равно понадобятся. Главное правило: вещи должны быть удобными, практичными и соответствовать сезону.

Для осенне-зимнего сезона (сентябрь-май):

– Спортивный костюм и закрытая спортивная обувь (кроссовки).

– Две пары джинсов или брюк.

– Удобные туфли для повседневной носки.

– Теплые, водонепроницаемые ботинки или полусапожки – для дождливой и холодной погоды.

– Сланцы для бассейна и комнатные тапочки.

– Купальник или плавки, резиновая шапочка для бассейна (если смена предполагает посещение бассейна).

– Пижама или ночная сорочка.

– Пять-шесть пар носков, включая теплые.

– Нательное белье (трусики, майки).

– Головной убор (шапка, шарф, перчатки) – для холодной погоды.

– Нарядная одежда для выступлений на сцене (если ребенок планирует участвовать в мероприятиях).

Для летнего сезона (май-сентябрь):

– Спортивный костюм и закрытая спортивная обувь.

– Две пары джинсов или брюк.

– Кроссовки, туфли, сандалии с фиксированной пяткой, сланцы для пляжа.

– Бейсболка, косынка или солнцезащитная шляпа.

– Купальник или плавки (лучше два комплекта).

– Пять-шесть пар носков.

– Нательное белье (трусики, майки).

– Пижама или ночная сорочка.

– Две-три футболки.

– Шорты (две-три пары).

– Нарядная одежда для выступлений на сцене.

Предметы личной гигиены:

– Зубная щетка и паста.

– Мыло туалетное (лучше в мыльнице).

– Мочалка и шампунь.

– Полотенце (лучше два: для душа и для пляжа).

– Расческа и ножницы для ногтей.

– Питательный крем (по необходимости).

– Для девочек: косметические принадлежности для ухода за кожей и телом, гигиенические средства. Рекомендуется сложить все в специальную сумочку для удобства.

Можно ли брать в «Артек» ценные вещи и технику

Рекомендуется давать ребенку недорогой мобильный телефон, так как дети часто теряют технику.

Важно: золотые украшения и дорогие гаджеты лучше оставить дома. Их утеря может стать причиной расстройства и конфликтов в отряде.

Сколько карманных денег нужно ребенку в лагере?

В день заезда в «Артек» ребенок сдает свои карманные деньги кассиру лагеря, который оформляет лицевой счет. Снимать средства можно по мере необходимости в рабочее время (с 8:00 до 17:00).

Можно взять и банковские карты. На территории «Артека» работают магазины, где можно оплачивать покупки картами МИР, Visa или MasterCard. Также доступна оплата через приложение Mir Pay. Google Pay и Apple Pay не поддерживаются.

Дополнительные рекомендации

– Сумка или чемодан. Учитывайте, что большую часть времени ребенок будет носить форменную одежду, поэтому объем вещей должен быть минимальным.

– Список вещей. Подпишите одежду и обувь, чтобы избежать потерь.

– Эмоциональный настрой. Объясните ребенку, что «Артек» – это не только отдых, но и новые знакомства, впечатления и возможности.

В чем особенность лагеря «Артек»

«Артек» – это не просто детский лагерь, а уникальное пространство, где сочетаются отдых, образование, творчество и спорт. Основанный в 1925 году, он стал символом детского счастья и возможностей для миллионов детей со всего мира. Но что делает «Артек» таким особенным?

1. Уникальное расположение

«Артек» расположен в Крыму, на берегу Черного моря, у подножия легендарной горы Аю-Даг (Медведь-гора). Это место славится своей живописной природой: чистое море, горные пейзажи, субтропическая растительность. Такая атмосфера создает идеальные условия для отдыха и вдохновения.

2. Масштаб и инфраструктура

«Артек» – это целый город детства. Он состоит из девяти лагерей, каждый из которых имеет свою уникальную тематику и атмосферу. На территории центра есть:

– современные корпуса для проживания;

– спортивные площадки и бассейны;

– образовательные центры и лаборатории;

– концертные залы и театры;

– собственный стадион и даже школа.

Такая инфраструктура позволяет проводить масштабные мероприятия, от спортивных соревнований до международных форумов.

3. Образовательные программы

«Артек» – это не только отдых, но и возможность для развития. Здесь реализуются тематические смены, посвященные науке, искусству, экологии, патриотическому воспитанию и другим направлениям. Программы разрабатываются совместно с ведущими вузами, научными центрами и общественными организациями.

Дети участвуют в мастер-классах, квестах, встречаются с известными людьми: учеными, артистами, спортсменами, космонавтами. Это помогает раскрыть таланты, получить новые знания и вдохновение.

4. Традиции и дух «Артека»

Это место с богатой историей и традициями. Каждая смена начинается с торжественной линейки, где поднимается флаг лагеря. Здесь есть свои ритуалы, песни и легенды, которые передаются из поколения в поколение. Например, традиция загадывать желание у костра на берегу моря или подниматься на гору Аю-Даг.

5. Безопасность и комфорт

«Артек» – это место, где дети находятся под постоянным присмотром. На территории лагеря работает медицинский центр, обеспечивается круглосуточная охрана. Проживание организовано в комфортных корпусах, а питание – по системе «шведский стол», с учетом всех потребностей.

6. Возможности для каждого

Лагерь открыт для всех детей, независимо от их социального статуса или финансовых возможностей. Большинство путевок выделяется бесплатно за достижения в учебе, спорте, творчестве или общественной деятельности. Это делает «Артек» доступным для талантливых и активных ребят со всей страны.

7. Эффект «Артека»

Многие дети называют поездку в «Артек» поворотным моментом в жизни. Здесь они встречают сверстников, дружба с которыми не заканчивается после окончания смены, а длится всю жизнь. Способности детей раскрывают, их учат работать в команде и верить в свои силы. Эффект от смены длится долго: дети возвращаются домой с новыми идеями, целями и вдохновением.

Именно поэтому «Артек» остается мечтой для миллионов школьников и символом счастливого детства.

Что делать, если путевку в «Артек» не дали?

Отказ – не повод расстраиваться. Можно подать заявку на другую смену или рассмотреть альтернативные варианты. В России есть другие всероссийские детские центры:

– «Орленок» и «Смена» (Краснодарский край);

– «Океан» (Владивосток).