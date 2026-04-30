Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.13 комментариев
Минобороны: Саперы обезвредили 100-килограммовый снаряд дрона ВСУ в ДНР
Российские военнослужащие успешно обезвредили неразорвавшийся стокилограммовый снаряд украинского беспилотника, который рухнул на здание гражданского предприятия в ДНР.
Саперы группировки войск «Юг» успешно обезвредили неразорвавшийся боеприпас украинского дрона, застрявший на крыше гражданского объекта в ДНР, передает РИА «Новости». Беспилотник самолетного типа FP-1 был оснащен боевой частью массой свыше 100 килограммов.
«В результате террористической атаки на гражданскую инфраструктуру Донецкой Народной Республике со стороны ВСУ, в строение на территории одного из местных предприятий попал беспилотный летательный аппарат самолетного типа FP-1 (Fire Point-1) с боевой частью весом более 100 килограммов», – заявили в Минобороны России.
Специалисты уточнили, что взрывное устройство беспилотника не сдетонировало при ударе. Инженеры аккуратно извлекли опасный груз для последующей транспортировки на полигон и безопасного уничтожения. В ходе осмотра аппарата выяснилось, что дрон использовал систему управления и навигации, работающую через спутниковую сеть Starlink.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава региона Денис Пушилин заявил о гибели женщины в результате атак БПЛА на территории ДНР.
