Прокуратура выявила миллионы неподтвержденных доходов у экс-министра Бурятии

Tекст: Ольга Иванова

О финансовых нарушениях сообщила прокуратура, передает РИА «Новости». «Установлено, что на банковские счета министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики Александра Гоге и его супруги в 2022-2024 годах поступили денежные средства в сумме, превышающей совокупный доход должностного лица и его супруги за три года, предшествующих отчетным периодам. При этом чиновник не смог подтвердить законность источников поступления более 4,8 миллиона рублей», – указали в ведомстве.

Суд полностью удовлетворил иск прокуратуры об изъятии этих денег в доход государства. Гоге руководил министерством с марта 2021 года, однако был уволен в связи с утратой доверия 13 мая 2025 года – в день своего ареста.

Экс-чиновнику вменили превышение полномочий при ремонте дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита: он лоббировал интересы компании «Доринвест», завысившей цену на аукционе. Свою вину фигурант не признал. В итоге 23 апреля Гоге приговорили к четырем годам и двум месяцам колонии общего режима.

Советский районный суд Улан-Удэ продлил арест Александра Гоге до 3 августа 2025 года по делу о превышении должностных полномочий и лоббировании интересов компании «Доринвест» при ремонте трассы Улан-Удэ – Романовка – Чита.

Глава Бурятии Алексей Цыденов уволил министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики Александра Гоге в связи с утратой доверия после его задержания по обвинению в коррупции.