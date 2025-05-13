Джозеф Най подвел под идею «мягкой силы» прочную теоретическую базу, он увидел ее мощное разрушительное действие на геополитических противников, и он же увидел, как большая американская мечта превратилась в скромный план просто поддержать собственное физическое существование.5 комментариев
Главу Минтранса Бурятии Гоге уволили в связи с утратой доверия
Министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге освобожден от занимаемой должности из-за утраты доверия, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
Цыденов в своем Telegram-канале написал: «Министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Александр Гоге уволен в связи с утратой доверия».
12 мая Александра Гоге задержали по обвинению в коррупции.
Ранее прокуратура Новосибирской области сообщила, что уголовное дело по факту превышения должностных полномочий возбуждено в отношении главы областного Минпромторга Андрея Гончарова.