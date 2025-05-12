Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.8 комментариев
Министр транспорта Бурятии был задержан по обвинению в коррупции
Министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александра Гоге задержали по обвинению в коррупции, сообщили в правительстве региона.
Министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге задержали по обвинению в коррупции, передает ТАСС. Информацию о его задержании официально подтвердили в пресс-службе правительства республики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранители задержали бывшего министра финансов Самарской области Андрея Прямилова по обвинению в коррупции. Бывший министр строительства Самарской области Николай Плаксин также задержан по подозрению в причастности к коррупции при строительстве станции метро.