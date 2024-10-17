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Хинштейн: В Самаре задержан экс-министр строительства Плаксин по делу о коррупции
Бывший министр строительства Самарской области Николай Плаксин задержан по подозрению в причастности к коррупции при строительстве станции метро, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Плаксин был задержан в связи с уголовным делом о коррупции при строительстве самарского метро. Задержание произошло через день после того, как прокуратура направила в суд другое дело против Плаксина, где он обвиняется в превышении полномочий и подлоге, уточнил парламентарий в своем Telegram-канале.
По делу о строительстве станции метро «Театральная» проходит и другой экс-чиновник самарского руководства – экс-председатель правительства Виктор Кудряшов. По данным газеты «Коммерсант», Кудряшов и другие чиновники, действуя в составе преступной группы, сфальсифицировали документы и конкурсные процедуры в интересах ГК «Волгатрансстрой» (ВТС).
Смета на строительство была завышена до 18,4 млрд рублей, а для получения кредита из федерального бюджета в 10,3 млрд рублей злоумышленники сознательно ввели в заблуждение президента Владимира Путина и правительство России, заявил депутат.
По мнению Хинштейна, ГК «Волгатрансстрой» якобы связана с бывшим губернатором Дмитрием Азаровым через его брата Олега и бенефициара Вячеслава Сонина. При Азарове компания получила государственные контракты на 35 млрд рублей. Плаксин же был назначен министром для лоббирования интересов этой компании.
Следствие, по версии депутата, намерено ходатайствовать о его аресте, если он не решит сотрудничать, как это сделал его преемник Михаил Асеев. Асеев дал показания против Плаксина и вышел под домашний арест по досудебному соглашению. Плаксин ранее провел восемь месяцев в СИЗО.
Ранее Хинштейн сообщал, что в Самарской области суд отправил под стражу исполняющего обязанности начальника Самарского бюро медико-социальной экспертизы минтруда Константина Борисова по делу о взятках.
В декабре 2023 года Хинштейн сообщал, что вместе с экс-руководителем ГУ МЧС по Самарской области генерал-майором внутренней службы Олегом Бойко задержали руководителей ГК «Витязь» Яна Гущина и Елену Тютюнник, дело расследуется по статьям о получении и даче взяток.