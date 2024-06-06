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И.о. главы Самарского бюро соцмедэкспертизы Борисова арестовали за взятки
В Самарской области отправили под стражу исполняющего обязанности начальника Самарского бюро медико-социальной экспертизы минтруда Константина Борисова, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Борисова арестовали по делу о взятках, сообщил Хинштейн, передает ТАСС.
Чиновник является фигурантом дела о коррупции в бюро соцмедэкспертизы, установлены сотни фактов выдачи фальшивых справок об инвалидности за вознаграждение, добавил парламентарий.
Между тем в региональном следственном управлении СК уточнили, что в 2020 году Борисов, действуя по предварительному сговору с другими сотрудниками бюро соцмедэкспертизы, получил не менее 600 тыс. рублей, эти деньги ему передавали за установление им второй группы инвалидности на год без законных оснований.
В апреле предыдущего главу самарского бюро Дмитрия Драча осудили на девять лет за злоупотребление полномочиями, а его заместителя на восемь с половиной лет.