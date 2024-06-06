И.о. главы Самарского бюро соцмедэкспертизы Борисова арестовали за взятки

Tекст: Алексей Дегтярев

Борисова арестовали по делу о взятках, сообщил Хинштейн, передает ТАСС.

Чиновник является фигурантом дела о коррупции в бюро соцмедэкспертизы, установлены сотни фактов выдачи фальшивых справок об инвалидности за вознаграждение, добавил парламентарий.

Между тем в региональном следственном управлении СК уточнили, что в 2020 году Борисов, действуя по предварительному сговору с другими сотрудниками бюро соцмедэкспертизы, получил не менее 600 тыс. рублей, эти деньги ему передавали за установление им второй группы инвалидности на год без законных оснований.

В апреле предыдущего главу самарского бюро Дмитрия Драча осудили на девять лет за злоупотребление полномочиями, а его заместителя на восемь с половиной лет.