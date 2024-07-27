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    27 июля 2024, 09:20 • В мире

    Фарион стала жертвой нового типа украинского национализма

    Эксперты объяснили значение убийства Ирины Фарион для будущего украинской политики

    Фарион стала жертвой нового типа украинского национализма
    @ Stringer, Roman Baluk/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Убийство Ирины Фарион обрастает новыми подробностями. Украинские силовики дали понять, что версия с «рукой Москвы» не рассматривается ими как приоритетная. Напротив, в деле могут быть замешаны неонацистские организации, которые поддерживают официальный Киев. Что данный факт означает для внутренней политики Украины и какие выводы из этого следует сделать России?

    В пятницу МВД Украины вместе с СБУ отчитались о поимке подозреваемого в убийстве экс-депутата Рады, ярой националистки Ирины Фарион. Из данных ведомства следует, что 18-летний киллер Вячеслав Зинченко готовил несколько политических убийств, причем не только во Львове. Вариантами его мотивов названы «религиозная неприязнь или национальная».

    Также следствие отмечает, что Зинченко вращался в неонацистских кругах, а версия с «российским следом» проверяется лишь в числе остальных. Примечательно и то, что несколько дней назад группировка National-Socialism/White Power (далее NS/WP, признана террористической и запрещена в России) взяла на себя ответственность за убийство Фарион.

    Зинченко вступал в переписку с этой организацией, но в суде отрицал свою причастность к убийству. Что касается самой NS/WP, то эта группировка, во-первых, поддерживает ВСУ и выступает против Москвы. Во-вторых, члены формирования готовили покушения на видных российских журналистов, включая Маргариту Симоньян и Владимира Соловьева. Также они планировали множество терактов и поджогов.

    Самой же Фарион неонацисты ставили в вину разжигание ненависти по языковому признаку, что было эхом ее давнего конфликта с русскоязычными членами «Азова» (террористическая организация, запрещена в России») и солдатами ВСУ, которых она называла «москворотыми» и «пятой колонной Кремля».

    При этом позже в пятницу вечером замначальника украинской полиции Андрей Небытов назвал Зинченко «абсолютно проукраинским», сославшись на свой разговор с подозреваемым. «Ему кажется, он сделал правильно. Он считает, что не нужно разделять украинское общество, у него были свои мотивы», – добавил Небытов.

    В экспертной среде отмечают, что произошедшее может стать началом противостояния двух типов украинского национализма: этнического и политического. Ярким символом первого типа националистов была Ирина Фарион, которая подвергала критике даже тех военных из рядов ВСУ, которые в быту и на фронте продолжали использовать русский язык. Ко вторым же относятся отдельные члены, например, «Азова» и те неонацисты, которые скрываются на Украине от российских правоохранителей.

    «МВД Украины и СБУ, видимо, не считают версию с «русским следом» приоритетной. В противном случае они бы моментально выдвинули обвинения в адрес России. К тому же, местные жители давно поняли: если им говорят про «руку Москвы», значит на реальное раскрытие преступления рассчитывать не стоит», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Во-вторых, офис Зеленского, судя по всему, решил воспользоваться убийством Фарион в своих целях. Тот факт, что Зинченко каким-то образом связан с проукраинской группировкой NS/WP, намекает на скорое начало новых репрессий внутри страны. Банковая пытается показать, что внутри общества появились новые и сильные враги», – отмечает собеседник.

    «Таким образом офис Зеленского попытается приструнить лагерь этнических националистов. Они изжили себя. Их усилия были полезны для мобилизации общества на волне оголтелой русофобии. Теперь же они мешают, так как своим ультранационализмом дробят общество, а не сплачивают его», – акцентирует эксперт.

    «Тем самым Украина переходит к новому типу национализма политического толка. Конечно, это противоречит предыдущим действиям офиса Зеленского, но у него нет выбора. Это во многом вынужденная тактика. Сейчас все действия местных чиновников будут направлены на прививание обществу простой идеи:

    если ты воюешь за Украину – ты украинец. А на каком языке ты говоришь, какая у тебя фамилия и где ты родился – дело неважное.

    Убийство Фарион хорошо укладывается в эту канву. При этом я не думаю, что оно станет началом нового политического сезона в стране. Конечно, власть постепенно расшатывается под Зеленским. Но его судьбу решат на Западе. На Украине все это прекрасно понимают, в том числе его оппоненты», – уточняет Скачко.

    В целом же доказать наличие «российского следа» в убийстве Фарион – непростая задача даже для силовиков-националистов, считает политолог Лариса Шеслер. «Никаких фактов, свидетельствующих о причастности Москвы к убийству Фарион, нет. Напротив, все указывает на то, что обвиняемый Зинченко имеет связи с местными и проукраинскими неонацистами. Это в корне меняет ситуацию», – отмечает она.

    «Для нас важно понимать, что украинский национализм – явление крайне неоднородное. Среди адептов этой идеологии популярны две разных точки зрения. Первые придерживаются этнического подхода к национализму, а вторые исповедуют политический подход к нему и им неважно, на каком языке говорят их единомышленники», – подчеркивает собеседница.

    «Поэтому убийство Фарион стало следствием противоречий внутри националистических объединений Украины. Но не стоит придавать данному событию излишнюю значимость. Пока речь о новом витке борьбы за власть не идет, так как реальный состав правительства страны решается за рубежом – в американских и британских кабинетах», – заключила Шеслер.

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