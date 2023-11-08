Почему на Украине внезапно стали защищать русский язык

Tекст: Николай Стороженко

Фигура украинского политика и филолога Ирины Фарион уже давно, еще в травоядные времена 2000-х стала синонимом скандала, агрессивно-хабалистой склоки. Как правило – на языковой почве или с наездом на Россию/русских. В этом амплуа она хорошо известна и вряд ли может чем-то удивить.



С другой стороны, в последние дни ей удалось знатно выбесить своих соотечественников, причем именно в этой единственно удающейся ей роли: пещерной русофобки. Выбесить до такой степени, что украинцы (русско- и украиноговорящие) единодушно записывают по ее поводу ругательные видеообращения. А в ее родной львовской Политехнике даже появились листовки с призывом выгнать ее из вуза.

Ирония в том, что прежде такие пятиминутки ненависти инициировала и возглавляла сама Фарион. А тут, глядите-ка, – саму погнали. Да еще и за русофобию.

Язык «Азова» и Шевченко



Начиналось все вполне привычно. «Я не могу назвать их [русскоязычных военнослужащих армии Украины – прим. ВЗГЛЯД] украинцами, если они не говорят на украинском языке – пусть себя назовут русскими. Покажи свой патриотизм – выучи язык Тараса Григорьевича Шевченко», – хорохорилась она в программе «Рандеву с Яниной Соколовой».

Сложно сказать, что именно тут выстрелило. То ли сама программа – Соколова довольно популярна в украинском сегменте YouТube: в русофобии она может тягаться даже с Фарион. Но скорее то, что Фарион в этом спиче персонально упомянула «Азов» (признан террористической организацией, запрещен на территории РФ) и боевиков этой структуры.

А это уже выход за флажки. У украинцев не так уж много живых «героев». А эти пока живые. В плену сидели. До этого – в подземельях «Азовстали». Сериал с Калыной, Волыной и Редисом Украина смотрела, затаив дыхание. Поэтому на бытовом и пропагандистском уровне «азовцы» – почти святые.

В ответ на свою привычную речь против русского языка Фарион получила бурю возмущения, прежде всего – от украиноговорящей публики. В основном все крутилось вокруг одного тезиса: одни русскоязычные украинцы в окопах, другие – уже в могиле. В обоих случаях высказывать всем им претензии из уютной теплой студии по поводу «неправильного» языка – дичь и маразм.



Но пани Фарион не впервой участвовать в скандалах: «Ох, кума, как напали на меня всем селом, так еле отгавкалась». Тем более что формально Фарион в своем праве. Есть закон Украины, устанавливающий украинский как единственный язык формального общения в ВСУ. Поэтому скандал не заглох, а покатился дальше. Просто теперь Фарион ругается уже с теми, кто возмутился ее более ранними высказываниями.

Еще один любопытный момент. Украинские СМИ, прежде не замеченные в особой любви к русскому языку и русскоязычным украинцам, словно по команде бросились писать о высказываниях Фарион как о «…провокационных и дискриминационных».

А в офисе омбудсмена Украины оперативно подготовили соответствующее заявление о недопустимости дискриминации по любому признаку, в том числе и языковому.

Более того, омбудсмен Дмитрий Лубинец направил обращения в Нацполицию и СБУ с просьбой отреагировать на ситуацию. Тут уже не отгавкаешься.

Старые обиды и новые выборы

Однако стоит успокоить (или разочаровать). Никакого кардинального перелома на Украине в языковом вопросе не случилось. Достаточно вспомнить, как на прошлой неделе языковой омбудсмен (не путать с обычным) Кремень пытался запретить украинским школьникам говорить на русском во время перемен.

На это Лубинец почему-то никак не отреагировал – слишком занят наблюдением «нарушений прав» школьников в школах Крыма и Донбасса. То есть равноправие граждан и отсутствие дискриминации – это когда на русском могут говорить нацисты из «Азова». А нацистка Фарион не имеет права им этого запрещать. А если говорить на русском запрещает школьникам «шпрехенфюрер» – то тут все в порядке, права не нарушены.





Но у ситуации есть и другой уровень. Зачем вообще эту тему поднимали во время эфира? И почему Фарион персонально высказала свое «фе» именно «Азову»? Ведь должна была прекрасно знать, что сегодня они на Украине практически непогрешимы и неприкосновенны.

Для начала вспомним политическую принадлежность самой Фарион – ВО «Свобода». Если кто забыл, «Азов» – это не только формирование в составе ВСУ, но и одноименная партия. И то и другое выросло из организации «Патриот Украины», которая:

– позиционировалась как общество содействия вооруженным силам и военно-морскому флоту;

– считалась своего рода молодежным крылом партии «Свобода» (до раскола в 2004 году, после чего «молодежка» вышла из «Свободы»). С тех пор они, мягко говоря, не дружат.

А ведь по закону в следующем году на Украине должны состояться выборы президента. Выборы в Верховную раду должны были пройти недавно, но просто были проигнорированы.

Публично Зеленский выступает против проведения любых выборов во время военного положения. Однако это может быть лишь торгом, попыткой прогнуть союзников на выделение помощи. Мол, проведем выборы, только вы их поможете организовать и профинансируете.

Еще в прошлом году ходили слухи о том, что офис Зеленского готовится к возможным выборам. Причем для каждой из рейтинговых политсил готовятся проекты в той же электоральной нише, но финансируемые и поддерживаемые офисом Зеленского. Так, для «Европейской солидарности» Порошенко якобы заготовлен проект во главе с Сергеем Притулой (известный волонтер, сборы его БФ на технику для ВСУ исчисляются сотнями миллионов гривен). «Азов», по всей видимости, будет играть на электоральном поле «Свободы».

В 2019-м «Азов» и Зеленский конфликтовали. В октябре 2019-го по приказу последнего «Азов» даже разоружали: «Я ж не лох» Зеленский говорил именно «азовцам». Но сегодня они явно дружат. Сам «Азов» на привилегированном положении, Зеленский вытащил командиров «Азова» из плена.

И когда выборы – и президентские, и в Верховную раду – все же состоятся, у «профессиональных заукраинцев» из ВО «Свобода» будет мало шансов против воевавшего молодняка «Азова». На любой дискуссии они заткнут любого главным аргументом: «Я "Азовсталь" оборонял и в плену был, а вы в тылу сидели». И кроме избитой языковой карты противопоставить этому аргументу у «Свободы» и Фарион нечего.

Ну а СМИ и омбудсмен, в свою очередь, лупят ее за дискриминацию тоже с прицелом на выборы. А также в логике любого право-тоталитарного режима. Классическое же «друзьям – все, врагам – закон!»