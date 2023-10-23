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Украинские школьники доказали силу русского языка
Опрос показал, что киевские школьники до сих пор говорят на русском
Насаждение украинского языка, длящееся на территории бывшей УССР вот уже тридцать лет, показало парадоксальные результаты. До сих пор киевские школьники и детсадовцы предпочитают общаться или на русском, или на суржике. И виноваты в этом оказались сами украинизаторы. Почему?
В исхоженной вдоль и поперек теме русского языка на Украине регулярно всплывает что-то новое. А изредка – даже самородок. Как вот сегодня. И самородок этот ценен тем, что примеры поражения украинского языка приводит украинская же сторона. Все как у Булгакова: сеансы магии с ее полным разоблачением.
Разоблачителем выступает украинское гражданское объединение «Спільномова»: «…объединение неравнодушных киевлян, исследующих и пытающихся изменить языковую ситуацию». В основном речь, конечно же, идет о главном враге любого неравнодушного украинца – русском языке.
Вы же наповал меня бьете этими цифрами
Эти активисты не распыляют свое внимание и занимаются исключительно ситуацией в детсадах и школах Украины. Недавно они представили общественности результаты своего исследования, проводившегося в двух районах Киева (правый и левый берег). Иначе говоря, озвученным ими данным вполне можно доверять и считать репрезентативными для города в целом еще и потому, что для «неравнодушных» в этих данных мало чего утешительного.
Итак, к цифрам. Во-первых, лишь 15% киевских дошкольников активно украиноязычны. 65% – так называемая смешанная группа: говорят суржиком, переходят с языка на язык и т. п.
Во-вторых, 20% детсадовцев практически не понимают украинского языка. Исследователи пытаются оправдать это большим числом переселенцев. Однако, по данным статистики, таковых в Киеве примерно 12% (до 450 тысяч). Но ведь не все переселенцы сплошь русскоязычны. А значит половина (а то и больше) этих не понимающих «рідну мову» детей – совсем не переселенцы.
После садика дети идут в школу, где подтягивают знание украинского. Даже те, кто в садике буквально ни слова не понимал. Фух, перемога! Как бы не так. Цитата: «Киевские школьники преимущественно русскоязычны». Как сказала бы пани Фарион: «Катастрофа. Катастрофа!».
Дети учатся в полностью украинизированных школах: преподавание на русском, как и преподавание русского, в столице Украины полностью свернули задолго до начала СВО. Даже в «вегетарианские» времена Виктора Ющенко русских школ в Киеве осталось буквально четыре штуки из почти 500. Но это (снова цитата): «...на языковую ситуацию почти не влияет. И так у нас продолжается уже 30 лет. Дети на переменах как говорили на русском, так и говорят».
Еще одна важная подробность, которую приводят исследователи в качестве саморазоблачения: только 10% мемов, которыми обмениваются подростки в мессенджерах и соцсетях, на украинском. 90% – русский и английский.
Так где же больше говорят на украинском: в школе или в детсаду? – спрашивают журналисты. Ответа на этот вопрос у исследователей пока нет. Но есть предположение: «...складывается впечатление, что с переходом из садика в школу количество украиноязычных детей уменьшается».
И тут уже исследователи винят социализацию: если большая часть класса во время внеклассного общения говорят по-русски, остальные перенимают эту привычку, чтобы вписаться в коллектив. «Мы очень ошибаемся, когда говорим, что украинское образование развивает украиноязычного человека. К сожалению, нет. Она дает лишь то, что ребенок усваивает украинский как пассивный второй язык», – резюмируют исследователи.
Так кто же виноват?
Эта вереница причин кажется бесконечной, правда? В общем, языковые активисты нарыли много интересной статистики, но не рискнули сделать на ее основе последний и самый главный вывод: о том, почему подавляющее большинство киевских школьников переходят на русский в тот же миг, как выходят на перемену или выходят из школы.
Потому что ровно то же самое делают их родители. Для которых украинский язык – это госслужба, общение с клиентами в магазине или кафе, язык СМИ и т. п. В общем, язык, на котором они обязаны говорить в рабочее время. Так же, как и их дети обязаны использовать его на уроках. Украинский язык – это язык, внедряемый насильно. Язык насилия в самом широком смысле. Навязанный язык, неестественный для общения среди этих людей.
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Приходя домой, родители снимают эту «языковую робу». Освобождаются от насилия украинского государства. Так же поступают и их дети. Ребенок лишь воспроизводит поведенческие паттерны, которые видит в своей семье и у сверстников (а те – в их семьях). «Все идет от семьи», любой учитель и воспитатель знает эту присказку и повторяет ее по десять раз на дню.
А это значит что? Во-первых, не школа русифицирует несчастных киевских школьников. Они изначально говорили и говорят на русском. Это русские люди, русский – их родной язык. Украинский в них вбивают в школе – как когда-то в школе же вбивали латынь, язык науки. Но ведь никто при этом не ждал, что школяры будут изъясняться латынью на переменах и на футбольном поле?
Во-вторых, если кто-то дополнительно и русифицирует киевских школьников, то только лишь сами украинизаторы. Они сами придумали максимально ходульную практику украинизации образования. И сами же удивляются тому, что вот уже 30 лет от нее нет никакого толку.
Так, конечно, нет! Первые школяры незалежной Украины давно уже сами стали родителями, отправив в школы своих детей. 30 лет назад вы пытались сделать украинцами их: поезд, стой, ать-два! Не вышло. Почему должно получиться с их детьми?
Внимание, тут речь не о политической лояльности или ориентации Восток – Запад. Все эти люди могут с утра до ночи молиться на Зеленского, креститься на Бандеру, ходить в вышиванках. И проклинать при этом русских. Но на русском же языке, преимущественно. Во всяком случае, дома. Да, есть отдельные персонажи, которые с 2014-го или с 2022 года принципиально «забыли» русский и перешли на мову. Но их примерно столько же, сколько людей, которые в одно прекрасное утро перестали обжираться, записались в бассейн и начали бегать марафоны.
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Можно ли эти выводы распространить на всю Украину? С оговорками, да. Украина куда меньше России, но и она состоит из очень разных регионов. Привычная схема «схидняки – западенцы» работает далеко не всегда. Взять, к примеру, Херсонскую и Запорожскую области. Они соседи, но когда в Запорожской области русскими оставались еще 40-45% школ, в Херсонской их оставалось 18-20% (рубеж девяностых–нулевых годов).
Однако если говорить не о цифрах, а о самой сути исследования, то мовные активисты разоблачили 30-летнюю украинизацию так масштабно и беспощадно, как никто из так называемых российских пропагандистов. За что им честь и хвала.