Украине придется плясать по-русски

Эксперты объяснили значение слов Путина о «Барыне» и «Казачке» для Украины и США

Tекст: Илья Абрамов

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко ответил танцевальной метафорой на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия якобы не хочет мирных переговоров. Ранее американский дипломат заявлял, что для «танго всегда нужны двое», и если Москва проявит инициативу, то Украина подключится.

«Что касается американцев, то они сами не умеют танцевать это танго. Это, конечно, замечательная, изумительная музыка, и движения красивые, но Соединенные Штаты все пытаются решать с позиции силы: или с помощью экономических санкций, либо финансовых ограничений, угрозой применения военной силы либо применением ее. Они пытаются кого-то учить, а сами этого делать не умеют или не хотят. Скорее всего, просто не хотят. Это первое», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Также президент России в этом же контексте упомянул Украину. «Наконец, танго – это, конечно, хорошо… Я думаю, что для Украины важно гопак не забыть. Вот это важно, а то так и будут все время под чужую музыку и под чужую дудку плясать. А плясать, кстати, так или иначе всем придется «Барыню», ну или в лучшем случае «Казачка», – отметил Путин.

Напомним, в начале недели госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что все хотят завершения конфликта на Украине, но оно должно быть основано на «справедливых и устойчивых» условиях, предполагающих украинский суверенитет и территориальную целостность», сказал глава Госдепа.

Блинкен не увидел заинтересованности Москвы в «значимой дипломатии». И отметил, что если российские власти «проявят интерес», то украинцы якобы «будут первые, кто подключится», а США «будут сразу за ними». Также он сравнил процесс регулирования конфликта с танцами. «Что касается переговоров, то для танго нужны двое», – отметил дипломат.

В то же время Москва никогда не отказывалась от диалога по украинскому конфликту. На встрече Путина и Лукашенко эта позиция Москвы была подчеркнута еще раз. «Пожалуйста, если другая сторона хочет, пусть скажет об этом прямо. Вот я-то говорю, а с той стороны мы что-то не слышим», – сказал российский лидер.

Ранее Путин указывал, что отмена на Украине указа о запрете переговоров с Россией может стать первым шагом к диалогу. «Если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, то пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры, там же декрет вышел президента – он запретил сам себе вести переговоры и всем остальным», – напомнил глава государства.

Что касается собственно танцев, все они (за исключением танго, разумеется) является традиционными для восточных славян. В каждом из них присутствуют элементы акробатики, движения вприсядку, характерные подскоки. При этом «Барыня» и «Казачок» по ходу исполнения могут ускоряться в темпе. А гопак в отдельных традициях исполнения может быть боевым.

В экспертном сообществе разгорелась дискуссия о том, какой смысл вкладывал президент России в свою танцевальную метафору. «На мой взгляд, упоминание танцев «Барыня» и «Казачок» – это намек Владимира Путина на то, что Россия добьется поставленных целей», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», директор Центра исследования политических элит Института международных исследований МГИМО МИД России.

«Это не звучало как призыв к мирным переговорам. Совсем наоборот – речь идет о том, что все будет складываться только так, как считает необходимым Москва. Ну а что касается гопака, это лишнее напоминание украинцам о том, что им не стоит забывать собственную культуру», – полагает собеседник.

«Барыня» – это русский народный танец. «Казачок» – часть культуры восточных областей Украины и юга России. Соответственно, Владимир Путин предлагает жителям соседней страны либо быть с нами, либо бессмысленно гибнуть на фронтах ради западных дудочников», – сказал Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа.

«При этом Россия никогда не отрицала свою готовность к переговорам. Вопрос в том, согласится ли на них другая сторона. Если нет, то наш ответ на это решение будет жестким», – подчеркнул эксперт.

«В целом, когда Владимир Путин говорит об отношениях с другими государствами, он всегда руководствуется их суверенитетом. Самостоятельны ли страны в принятии политических решений? Или подчиняются внешнему центру? Вот что важно», – сказал Александр Носович, специалист по прибалтийским странам, политолог.

«Если Украина не может предпринимать самостоятельных действий, то как она может быть партнером для танго? Чтобы переговоры состоялись, страна должна стать субъектом, а не объектом политики. Пока беседовать о конфликте можно только с США», – отмечает эксперт.

«Кроме того, Украина никогда не ценила свой суверенитет и всегда хотела передать его кому-то. Поэтому Путин и советует украинцам не забывать гопак. Сейчас офис Зеленского делает все, чтобы отказаться от своей идентичности. Разрушая исторические связи с нашей страной, он наносит удар по собственной культуре и языку», – добавил Носович.

«При этом гопак – не чуждый русской культуре танец.

Если внимательно посмотреть на творчество русских классиков, то наиболее известные варианты гопака можно встретить в операх «Мазепа» Чайковского, «Сорочинская ярмарка» Мусоргского, «Майская ночь» Римского-Корсакова и в опере «Запорожец за Дунаем» Гулак-Артемовского. Все эти шедевры являются неотъемлемой частью русской культуры», – напоминает киевский политолог Алексей Нечаев.

«Поэтому, как мне кажется, Владимир Путин и предложил украинцам вспомнить о гопаке. Москву такой вариант может устроить, если Украина вдруг действительно станет субъектом, а не объектом политики. Другое дело, что у нынешних украинских элит, похоже, нет потенциала и даже желания обрести субъектность», – отметил собеседник.

«Конечно, украинские националисты могут бить себя в грудь, рвать на себе вышиванку и даже кричать «Я хлопець – хоч куди козак!», но эта суета носит декоративный характер. Реальность куда печальнее и напоминает траурную украинскую народную песню «Козака несуть і коня ведуть» с бесконечными мобилизациями и мясными штурмами. Поэтому в долгосрочной перспективе «Барыня» действительно неизбежна», – резюмировал Нечаев.