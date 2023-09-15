Путин ответил Блинкену о танго с Украиной: Американцы сами не умеют танцевать

Путин: США не умеют «танцевать танго» вдвоем и все пытаются решать с позиции силы

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Что касается американцев, то они сами не умеют танцевать этого танго. Конечно, это замечательная, изумительная музыка и движения красивые, но Соединенные Штаты все пытаются решать с позиции силы – или с помощью экономических санкций, или финансовых ограничений, угрозой применения военной силы, либо применением ее. Они пытаются кого-то учить, а сами этого делать не умеют или не хотят. Скорее всего, просто не хотят», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Он добавил, что США считают себя исключительными.

«Даже то, что они считает преступлением, они позволяет себе делать, потому что ведь США применяют кассетные боеприпасы. В данном случае просто руками украинцев», – добавил он.

«Наконец, танго – это, конечно, хорошо… Я думаю, что для Украины важно гопак не забыть. Вот это важно, а то так будут все время под чужую музыку и под чужую дудку плясать. А плясать, кстати, так или иначе всем придётся барыню ну или в лучшем случае казачка», – отметил президент.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что все хотят завершения конфликта на Украине, но оно должно быть основано на «справедливых и устойчивых» условиях, предполагающих украинский суверенитет и территориальную целостность.