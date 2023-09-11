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    Российские выборы показали пример консолидации и мужества
    Вуди Харрельсон высмеял западную пропаганду о конфликте на Украине
    В России решили возобновить производство танков Т-80
    Маск назвал настоящего президента США
    Иностранные эксперты: Для новых регионов выборы стали историческим моментом
    Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине
    Минченко перечислил самые интересные кампании в регионах России
    Депутат Делягин: СВО привела к появлению новой категории избирателей в России
    В ЦИК назвали терактом уничтожение избирательного участка в Запорожье
    Мнения
    Станислав Смагин Станислав Смагин Батальон Ильи Муромца нацелен освободить его мощи в Киеве

    Что сказать о батальоне? Это обычный героический коллектив. Да, именно в русской жизни вроде бы плохо совместимые понятия «обыденности» и «героизма» тесно сплелись, и Донбасс тому особо яркое свидетельство.

    34 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Деколонизация как прикрытие колонизации

    В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».

    13 комментариев
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Что мы назовем победой

    Когда наступит перелом? Наступит ли? Наступит. К сожалению, вот так красиво, чтобы наше национальное самолюбие взыграло, не будет. Будет «не мытьем, так катаньем».

    65 комментариев
    11 сентября 2023, 02:32

    Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине

    Блинкен назвал территориальную целостность Украины «справедливым условием» завершения конфликта

    Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине
    @ Ken Cedeno/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Все хотят завершения конфликта на Украине, но оно должно быть основано на «справедливых и устойчивых» условиях, предполагающих украинский суверенитет и территориальную целостность, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    По версии Блинкена, «нет признаков» заинтересованности России в «значимой дипломатии». Он утверждает, что если российские власти «проявят интерес», то украинцы якобы «будут первые, кто подключится», а США «будут сразу за ними», передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC News.

    При этом Блинкен заявил, что «украинцам предстоит решать, как именно все это закончится, где будут проходить линии». «Что касается переговоров, то для танго нужны двое», – сказал глава Госдепа.

    Напомним, президент Владимир Путин подчеркивал, что на Западе отказываются от переговоров с Москвой, а президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность вести переговоры с Россией. При этом глава государства отмечал, что Москва не уходит от обсуждения мирного урегулирования ситуации на Украине.

    10 сентября 2023, 15:06
    Вуди Харрельсон высмеял западную пропаганду о конфликте на Украине

    Актер Харрельсон прокомментировал конфликт на Украине упоминанием про нападения США на Ирак, Афганистан, Вьетнам и Корею

    Вуди Харрельсон высмеял западную пропаганду о конфликте на Украине
    @ Boesl/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Американский актер Вуди Харрельсон в ответ на просьбу прокомментировать украинский конфликт напомнил про нападения США на Ирак, Афганистан, Вьетнам и Корею.

    «Это ужасно, когда сверхдержава, обладающая всей этой военной мощью, без всякой провокации нападает на страну, такую как Ирак,... нет, Афганистан,.... извините, Вьетнам?... Корею,... ой, простите, Украину.... Ужасно, ужасно», – заявил актер, улыбнувшись.

    Вуди Харрельсон – американский актер, продюсер и драматург, обладатель премии «Эмми» (1989), трехкратный номинант на премию «Оскар» (1997, 2010, 2018), четырехкратный номинант на «Золотой глобус» (1997, 2010, 2013, 2015).

    Ранее представитель китайского министерства иностранных дел Чжао Лицзянь высмеял лицемерие Запада, напомнив про нападение США на Ирак, Афганистан и Кубу.

    Woody Harrelson on Russia-Ukraine war
    byu/CollisionResistance inEndlessWar

    Коментарии (28)
    10 сентября 2023, 06:59
    Российская авиация уничтожила катера с десантом ВСУ в районе Змеиного

    Российская авиация уничтожила катера американского производства с десантными группами ВСУ в Черном море

    Российская авиация уничтожила катера с десантом ВСУ в районе Змеиного
    @ кадр из видео Минобороны России

    Tекст: Антон Антонов

    В Черном море северо-восточнее острова Змеиный авиацией уничтожены катера производства США Willard Sea Force с десантными группами вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что самолетами морской авиации Черноморского флота уничтожено три быстроходных катера, которые направлялись к Крыму.

    Напомним, над акваторией Черного моря у побережья Крыма силами ПВО сбито восемь украинских беспилотников самолетного типа.

    Коментарии (31)
    10 сентября 2023, 12:24
    В Германии заявили о мощной системе обороны России на южном участке фронта

    Журналист Репке: Россия создала на Южном направлении очень мощную систему обороны

    Tекст: Антон Никитин

    Россия создала на Южном направлении очень мощную систему обороны с отлично функционирующими артиллерийскими батареями и минными полями, написал журналист Юлиан Репке в статье для германского издания Bild.

    Репке рассказал читателям один из эпизодов на южном участке фронта, где, по его словам, наступающие танки ВСУ наткнулись на мины и встали как вкопанные, после чего в бой вступила русская артиллерия и полностью их уничтожила. Как сообщил журналист, затем вперед двинулись множество недавно привезенных на фронт украинских солдат и оказались буквально пригвожденными к земле артиллерийским огнем, передает РИА «Новости».

    Ранее в США назвали проблемой для ВСУ «нестандартные минные поля», которые российская армия построила на передовой. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российские мины остановили «контрнаступ» Украины.

    Коментарии (39)
    10 сентября 2023, 15:35
    Зеленский отменил на Украине День танкиста
    Зеленский отменил на Украине День танкиста
    @ РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский отменил на Украине празднование во второе воскресенье сентября Дня танкиста и установил празднование Дня танковых войск, который будет отмечаться ежегодно 14 сентября, сообщила пресс-служба главы украинского государства.

    В документе говорится, что на Украине необходимо установить День танковых войск, который будет отмечаться ежегодно 14 сентября. Из указа следует, что также необходимо признать утратившим силу указ президента Украины от 29 августа 1997 года «О Дне танкиста», передает ТАСС.

    Согласно утратившему силу указу, празднование на Украине проходило во второе воскресенье сентября. В России День танкиста отмечают в этот же день.

    10 сентября министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военных, ветеранов и работников ОПК с Днем танкиста, отметив, что танкисты в ходе спецоперации на Украине продемонстрировали несгибаемый боевой настрой в достижении поставленных целей.

    Коментарии (18)
    10 сентября 2023, 21:14
    Депутат Делягин: СВО привела к появлению новой категории избирателей в России

    Депутат Госдумы Делягин рассказал о влиянии СВО на ход выборов

    Депутат Делягин: СВО привела к появлению новой категории избирателей в России
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Отличительной чертой этих выборов стала спецоперация, на фоне которой проходило голосование. Кандидатам при агитации приходилось учитывать взгляды и интересы такой категории граждан как участники СВО и их близкие, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Михаил Делягин. Ранее в ряде регионов России завершились кампании в рамках ЕДГ-2023.

    «Эти выборы многим отличаются от предыдущих, – отметил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. – Первый существенный фактор – это новые регионы. Второй фактор – военные действия. Шок от того, что наша страна участвует в конфликте, прошел, и мы вживаемся в новую реальность».

    Также собеседник указал на особенности хода предвыборных кампаний. «Избиратели очень четко разделились на две категории. Первые – это либо волонтеры, либо те, чьи близкие находятся в зоне СВО. А вторая часть избирателей – это люди, которые пытаются жить прежней жизнью», – поясняет парламентарий.

    «Это принципиальная особенность нынешних выборов. Если раньше кандидаты могли вести единую избирательную кампанию, то сейчас им пришлось работать с каждой из этих групп в отдельности. При этом кандидаты в прифронтовых регионах успели адаптироваться к новой реальности», – пояснил Делягин.

    Также Делягин привел в пример работу партии «Справедливая Россия-Патриоты-За правду», членом которой он является. «У нас есть палата депутатов, которая полностью погружена в тему СВО, – пояснил он. – Я вполне допускаю, что КПРФ, ЛДПР и «Новые люди» также ведут большую работу в этой сфере в прифронтовых регионах».

    Отдельно депутат коснулся темы расширения электронного голосования. «В том числе благодаря этому удобному сервису мы видим высокую явку в ряде регионов», – подчеркнул Делягин.

    Ранее в большинстве регионов России завершили работу избирательные участки. Среди прочего, выборы прошли и в ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областях. Так, в ДНР, где явка на выборах превысила 75%, УИК закрылись в 15.00, так как большинство желающих уже проголосовало.

    В ЛНР голосование завершилось в 16.00, все прошло штатно, сообщила зампредседателя избиркома ЛНР Марианна Сумская в информационном центре Избиркома ЛНР. В воскресенье утром в Запорожской области 482 избирательных участка открылись впервые с начала многодневного голосования. В пятницу и субботу, 8 и 9 сентября, члены УИК приходили с урнами для голосования к избирателям домой или на придомовые территории. «В 14.00 мск у нас закрылись участки в сельских населенных пунктах, уже есть первые результаты, и в 16.00 мск у нас закрылись участки, которые находятся в городах», – сказала председатель Избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.

    На выборах в Херсонскую думу уже завершился подсчет голосов. Победителем стала партия «Единая Россия», получившая 74,86% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщила председатель избиркома региона Марина Захарова.

    Она также добавила, что за КПРФ проголосовали 10,56%, ЛДПР – 8,27%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 5,03%. Захарова уточнила, что «Единая Россия» получила 28 депутатских мандатов, КПРФ – четыре, ЛДПР – три, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – один. Всего в голосовании приняли участие 65,14% избирателей.

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    10 сентября 2023, 07:38
    «Азов» попал под удары российских войск у Серебрянского лесничества

    Российские авиация и артиллерия нанесли удары по штурмовым группам украинской националистической бригады «Азов»

    Tекст: Антон Антонов

    В районе Серебрянского лесничества авиацией и артиллерией нанесены удары по штурмовым группам националистической бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), сообщил глава пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.

    На Краснолиманском направлении в районе Торского выступа отражены попытки атак вооруженных сил Украины. Авиация нанесла удары по украинским командно-наблюдательным пунктам у Червоной Дибровы и Серебрянки, ВСУ потеряли до 50 боевиков, боевую бронированную машину и пикап. Также Савчук сообщил, что сбит украинский БПЛА, передает РИА «Новости».

    Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Георгий Минесашвили сообщил, что авиация атаковала позиции ВСУ в Спорном, Веселом, Белогоровке, Андреевке, Богдановке, Клещеевке, Майорском, Красногоровке. Также нанесены удары по району сосредоточения украинских войск, по складу боеприпасов, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Выемка, Северск, Никаноровка, уничтожена радиолокационная станция П-18, передает ТАСС.

    Российская артиллерия уничтожила два пункта управления БПЛА, склад с топливом, командно-наблюдательный пункт, блиндаж подразделений ВСУ у населенных пунктов Новомихайловка, Первомайское, Раздоловка, Соловьево. В Ласточкине уничтожен пикап с диверсионно-разведывательной группой ВСУ.

    Кроме того, ВСУ потеряли САУ польского производства Krab, две гаубицы американского производства М777, также американское орудие М-119, станцию контрбатарейной борьбы, гаубицы Д-20 и Д-30 в Белой Горе, Новоселовке Первой, Северске. В Верхнекаменском, Красногоровке и Троицком под российские удары попали три миномета ВСУ. Российские дроны-камикадзе уничтожили четыре блиндажа и пикап с украинскими военными в Васюковке, Красном, Раздоловке.

    Несколько дней назад у Серебрянского лесничества ударами авиации и артиллерии накрыли штурмовые группы 67-й механизированной бригады вооруженных сил Украины и 12-й бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

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    10 сентября 2023, 19:54
    Над Мелитополем сработала система ПВО

    Администрация Мелитополя сообщила о работе над городом системы ПВО

    Tекст: Антон Никитин

    Над Мелитополем сработала система ПВО, сообщили в администрации города.

    Администрация Мелитополя сообщила в своем Telegram-канале о раздавшемся в городе звуке взрыва, уточнив, что над городом сработала система ПВО, и заверив, что город находится под надежной защитой.

    Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин указал на безуспешные попытки Киева сорвать выборы в новых регионах России. Отметим, избирательные участки в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях уже завершили свою работу.

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    10 сентября 2023, 06:17
    ПВО уничтожила восемь украинских беспилотников у побережья Крыма

    Минобороны сообщило об уничтожении восьми украинских беспилотников над акваторией Черного моря

    ПВО уничтожила восемь украинских беспилотников у побережья Крыма
    @ NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Над акваторией Черного моря вблизи побережья Крыма силами ПВО уничтожено восемь украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что киевский режим предпринял попытку террористической атаки с использованием БПЛА самолетного типа.

    Напомним, в субботу Украина также пыталась атаковать Крым при помощи беспилотников, дежурными средствами ПВО дроны были сбиты. Черноморский флот за неделю уничтожил три пытавшихся атаковать Крымский мост украинских безэкипажных полупогружных катера.

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    10 сентября 2023, 15:30
    ВС России за день боев уничтожили до 520 военнослужащих ВСУ

    Минобороны: ВС России в ходе СВО на Украине уничтожили до 520 военнослужащих ВСУ на разных направлениях боевых действий

    Tекст: Антон Никитин

    ВС России в ходе СВО уничтожили 520 военнослужащих ВСУ, гаубицы«Мста-Б» и Д-30, а также М198, М119 и М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку «Акация», две самоходки «Гвоздика», три боевые бронированные машины, РЛС контрбатарейной борьбы ARTHUR производства Швеции и 13 автомобилей.

    Минобороны сообщило в своем Telegram-канале, что подразделения «Южной» группировки войск вооруженных сил России во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное и Красногоровка Донецкой Народной Республики, а также нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Красное и Малоильиновка Донецкой Народной Республики. В ведомстве сообщили, что в ходе боевых действий на Донецком направлении противник потерял до 260-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

    Тем временем на Запорожском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск, при поддержке авиации и огня артиллерии, за сутки отражены шесть атак штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино, нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоандреевка, севернее Работино и северо-западнее Вербовое. В ведомстве сообщили, что в ходе боевых действий на Запорожском направлении уничтожены до 80-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

    Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубицы: М198, М119 и М777 производства США, а также орудия «Мста-Б» и Д-20. Также, в районе населенного пункта Широкое Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы ARTHUR производства Швеции. Помимо этого, в районах населенных пунктов Трудовое и Риздвянка Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 82-й десантно-штурмовой бригады и 9-го армейского корпуса ВСУ.

    В ведомстве также сообщили, что на Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» отражена атака подразделений 37-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой Народной Республики. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной бригады и 38-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Никольское, Новомайорское и Угледар Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили свыше 130-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Также в районах населенных пунктов Кузьмино и Червоная Диброва Луганской Народной Республики нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 12-й бригады специального назначения «Азов», 5-й бригады нацгвардии Украины и 67-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено свыше 50-ти военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, две самоходные установки «Гвоздика» и гаубица Д-30.

    Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов пообещал продолжить контрнаступление ВСУ в любую погоду.

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    10 сентября 2023, 14:10
    ВС России уничтожили в Черном море три десантных катера ВСУ

    Минобороны: ВС России уничтожили три десантных катера ВСУ Willard в акватории Черного моря

    ВС России уничтожили в Черном море три десантных катера ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские военные в акватории Черного моря поразили три быстроходных катера производства США Willard с личным составом ВСУ на борту, заявили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что в акватории Черного моря в темное время суток Морской авиацией уничтожены три быстроходных катера Willard производства США с украинскими десантными группами общей численностью до 36 военнослужащих.

    Отмечается, что в районах населенных пунктов Спорное и Серебрянка ДНР ВС РФ нанесли поражение командно-наблюдательным пунктам подразделений 77-й аэромобильной, 93-й механизированной бригад ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны и 15-го полка нацгвардии Украины.

    Кроме того, в Минобороны добавили, что на Купянском направлении российская армия отразила две атаки штурмовых групп 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе населенного пункта Куземовка ЛНР. По данным пресс-службы, потери Украины составили до 35 военнослужащих, танк, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

    Ведомство подчеркнуло, что в районе населенного пункта Волчанские Хутора Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады спецназначения ВСУ.

    В сообщении говорится, что на Херсонском направлении российские войска поразили за минувшие сутки более 20 украинских военных, два автомобиля и две гаубицы Д-30.

    Минобороны уточнило, что в районе населенного пункта Лукашево Запорожской области на вскрытой средствами разведки позиции уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

    Как указали в ведомстве, средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы уничтожено 42 БПЛА Украины в районах Очеретоватого, Нового, Ульяновки, Харьково Запорожской области, Площанки, Белогоровки, Рубежного ЛНР, Спорного, Соледара, Горловки ДНР, Новой Маячки и Великой Лепетихи Херсонской области.

    В воскресенье утром Минобороны сообщило, что в Черном море северо-восточнее острова Змеиный авиацией уничтожены катера производства США Willard Sea Force с десантными группами вооруженных сил Украины.

    Напомним, над акваторией Черного моря у побережья Крыма силами ПВО сбито восемь украинских беспилотников самолетного типа.

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    11 сентября 2023, 00:05
    Взрывы прогремели на Украине

    Взрывы произошли в Сумской и Черниговской областях

    Взрывы прогремели на Украине
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Сумской и Черниговской областях Украины прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ.

    В этих регионах объявлена воздушная тревога. Также режим воздушной тревоги объявили в Харьковской области, передает ТАСС.

    Напомним, в ночь на воскресенье также сообщалось о взрывах  в Сумской и Черниговской областях. Кроме того, взрывы были в Киеве и Киевской области.

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    10 сентября 2023, 21:07
    Зеленский захотел еще раз обсудить с Байденом поставку ракет ATACMS

    Президент Украины Зеленский заявил о намерении вновь обсудить с лидером США Байденом поставку Киеву ракет ATACMS

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен вновь обсудить с лидером США Джо Байденом поставку Киеву оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS.

    Президент Украины заявил, что будет вновь говорить об ATACMS с Байденом. «Для меня очень важны его соображения и поддержка», – отметил Зеленский в интервью телекомпании CNN. По словам Зеленского, Киев надеется получить вооружения этого типа уже осенью, передает ТАСС.

    Ранее заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер заявил, что администрация США не исключает начала поставок ракет ATACMS Украине, но пока не готова объявить о таком шаге.

    Перед этим американские СМИ сообщали, что США могут включить в новый пакет военной помощи Украине тактические баллистические ракеты ATACMS, этот вопрос сейчас рассматривается в вашингтонской администрации.

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    10 сентября 2023, 12:44
    ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами «натовского» калибра

    Представительство ДНР в СЦКК: Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк кассетными боеприпасами калибра 155 мм

    Tекст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк боеприпасами калибра 155 мм, в том числе кассетными, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    Представительство ДНР в СЦКК сообщило в своем Telegram-канале, что в 12.10 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по Куйбышевскому району Донецка. В СЦКК уточнили, что обстрел велся из населенного пункта Карловка кассетными боеприпасами калибра 155 мм.

    Кроме того, в 11.35, 11.50, 11.56, 12.00 и в 12.05 зафиксирован обстрел Кировского района Донецка снарядами калибром 155 мм с территории населенного пункта Галицыновка. Помимо этого, в 12.35 ВСУ обстреляли Петровский район Донецка с территории населенного пункта Максимильяновка боеприпасами калибром 155 мм, стандартного для стран НАТО.

    Накануне ВСУ устроили над Донецком провокацию с украинским флагом и шариками в цветах нацистких батальонов. Вопреки обстрелам и провокациям со стороны Украины новые регионы России стали абсолютными лидерами по явке на выборах.

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    10 сентября 2023, 19:08
    Народный фронт поздравил участников СВО с Днем танкиста и объявил сбор средств

    Народный фронт в День танкиста поздравил участников СВО с праздником и объявил старт сбора для танковых войск

    Tекст: Антон Никитин

    Представители президентского движения Народный фронт привезли на передовую танкистам динамическую защиту для танков и несколько комплектов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), дав старт специализированному сбору на сайте «Все для победы».

    «Наши ребята на передовой каждый день сражаются за будущее нашей страны. Чего только стоит подвиг парней из танка «Алеша», остановивших бронетанковую колонну противника. Вся страна знает их имена, с ними встречался наш президент. Парни, танкисты, вы – герои. Вся страна гордится вами. Народный фронт, в свою очередь, призывает россиян принять участие в сборе и поздравить защитников», – обратился к бойцам и жителям страны руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

    В Народном фронте сообщили, что на средства от сбора представители президентского движения закупят все необходимое, что поможет танкистам в выполнении их боевых задач, а именно средства РЭБ, динамическую защиту брони танка, индивидуальные аптечки, медицинские рюкзаки для врачей и фельдшеров, несгораемые танковые комбинезоны.

    «Эти комбинезоны пропитаны специальной жидкостью, которая не дает загореться. Например, при возгорании боеприпасов танк может серьезно накалиться. Тот, кто одет в такой костюм, не вспыхнет, останется целым и невредимым. Когда я служил в Чечне, потом в Сирии, у меня не было такого костюма. Загорелись боеприпасы. Когда я вылез из танка, заметил, что у меня чуб обгорел. В таком комбинезоне этого бы не случилось. Кроме того, если в танк попадет снаряд, костюм защитит бойца от осколочных ранений», – рассказал танкист Василий, старший прапорщик запаса.

    Оборудование, обмундирование, закупленные при поддержке россиян, Народный фронт передаст 1-й танковой армии – это самое крупное танковое подразделение среди тех, что работают в зоне СВО, сообщили представители президентского движения. В Народном фронте заверили, что гуманитарный груз будет сформирован в строгом соответствии с потребностями военных.

    «Меня называют героем, но это очень громко. На фронте – все герои. Спасибо Народному фронту и всем жителям страны, что помогаете. Это дает нам сил. Победа будет за нами», –обратился к россиянам Герой России Филипп Евсеев, механик-водитель того самого танка «Алеша», экипаж которого остановил вражескую колонну из десяти бронемашин.

    Динамическую защиту для танков по заказу Народного фронта специально производят мастера ростовской металлообрабатывающей компании «Стеффи Групп».

    «В течение дня мы делаем от 100 до 200 пластин. Это зависит от загруженности нашего предприятия. Разные бывают моменты, но мы выполняем нашу работу в срок и никогда не подводим заказчиков», – поделился Дмитрий, сотрудник металлообрабатывающей компании.

    «Динамическая защита не дает пробить броню танка, отражает удар. Танк остается цел, может продолжать боевые действия. «Коробочки», эти пластины, легко меняются либо с помощью сварки болтов, либо в ремонтных подразделениях», – рассказал танкист Василий, старший прапорщик запаса.

    Ранее военных и ветеранов с Днем танкиста поздравил министр обороны Сергей Шойгу.

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    10 сентября 2023, 20:32
    Район избиркома в центре Донецка подвергся обстрелу из РСЗО

    В оперативных службах ДНР сообщили об обстреле района избиркома в центре Донецка из РСЗО

    Tекст: Антон Никитин

    Центр Донецка, в том числе район регионального избиркома, подвергся обстрелу из реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщили в оперативных службах Донецкой Народной Республики (ДНР).

    В оперативных службах ДНР сообщили, что в воскресенье вечером был обстрел по центру Донецка из РСЗО калибром 122 мм. «Снаряды разорвались в жилых кварталах, в том числе в районе избиркома», – сказали в оперативных службах. Пострадавших в результате обстрела центральной части города нет, передает ТАСС.

    По данным представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 18.47 ВСУ из РСЗО обстреляли Куйбышевский и Ворошиловский районы Донецка из района населенного пункта Нетайлово. Кроме того, в 20.17 ВСУ обстреляли Куйбышевский район столицы ДНР кассетными снарядами калибром 155 мм, используемыми в ВС стран НАТО.

    Ранее ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами «натовского» калибра. Вопреки обстрелам новые регионы России стали абсолютными лидерами по явке на выборах.

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