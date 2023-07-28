Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».9 комментариев
Путин: Россия не уходит от обсуждения украинского кризиса
Москва не уходит от обсуждения украинского кризиса и с уважением относится к мирным инициативам Африки по Украине, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка.
Глава государства подчеркнул, что Россия внимательно рассматривает эти инициативы, передает ТАСС.
В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к урегулированию по Украине, в то время как киевский режим, даже находясь в непростой ситуации, отвергает любую возможность диалога.
Ранее Путин, говоря об африканской инициативе по урегулированию украинского кризиса, отмечал, что российская сторона готова к конструктивному диалогу со всеми, кто хочет установить мир на принципах справедливости.