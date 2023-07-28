Путин: Россия не уходит от обсуждения украинского кризиса

Tекст: Алина Власенко

Глава государства подчеркнул, что Россия внимательно рассматривает эти инициативы, передает ТАСС.



В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к урегулированию по Украине, в то время как киевский режим, даже находясь в непростой ситуации, отвергает любую возможность диалога.



Ранее Путин, говоря об африканской инициативе по урегулированию украинского кризиса, отмечал, что российская сторона готова к конструктивному диалогу со всеми, кто хочет установить мир на принципах справедливости.