Путин: Россия готова к справедливому конструктивному диалогу с теми, кто хочет установить мир

Российская сторона готова к конструктивному диалогу со всеми, кто хочет установить мир на принципах справедливости, сказал президент Владимир Путин, говоря об африканской инициативе по урегулированию украинского кризиса.

«Мы открыты к конструктивному диалогу со всеми, кто желает мира на принципах справедливости и учета законных интересов сторон», – цитирует Путина ТАСС.

Он добавил, что всестороннее развитие связей со странами африканского континента – приоритет внешней политики России. Москва последовательно выступает за дальнейшее укрепление традиционно дружеских отношений с африканскими государствами и основным региональным объединением – Африканским союзом – на основе принципов равенства, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела.

Напомним, в субботу в Петербурге стартовали переговоры президента России с представителями семи африканских государств по возможным путям урегулирования на Украине.