Украинская журналистка Панченко рассказала о тайных тюрьмах в детсадах и школах

Tекст: Вера Басилая

По словам Панченко, тайные тюрьмы находятся в каждом регионе Украины, в основном в казенных учреждениях: в школах, детских садиках, пионерлагерях, бывших больницах, передает РИА «Новости».

Журналистка отметила, что размещение тюрем в таких местах говорит о выстроенной государством системе применения пыток.

«Это не какой-то один батальон сумасшедших занял здание… Это современное украинское государство выделило огромное количество помещений, чтобы пытать и продавать людей», – заявила Панченко.

Пыточные на Украине существуют с 2014 года. 2 ноября тема вызвала широкий резонанс среди украинцев, когда толпа собралась у дома в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, в подвале которого удерживали и пытали людей, включая подростка. Украинские власти пытаются запугать население: несколько участников протеста, в том числе медик и водитель скорой помощи, были задержаны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду украинская журналистка Диана Панченко опубликовала видео с адресами тайных тюрем и пыточных по всей Украине.

В тот же день суд арестовал седьмого участника протеста против тайной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке.

В понедельник Панченко заявила о получении более тысячи писем с адресами незаконных тюрем и описанием пыток жителей страны и насильно мобилизованных.