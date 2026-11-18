Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?5 комментариев
Суд на Кубани снял арест с нефти на поврежденном ВСУ танкере
Суд Краснодарского края отменил арест нефти на танкере «Афрамакс Рио»
Арбитражный суд Краснодарского края снял обеспечительный арест с уцелевшей нефти на танкере «Афрамакс Рио», который подвергся атаке украинских безэкипажных катеров в Черном море.
Суд отменил арест уцелевшей нефти на танкере «Афрамакс Рио» под флагом Либерии, который в октябре атаковали безэкипажные катера ВСУ вблизи Сочи, передает ТАСС. «Обеспечительные меры отменены», – сообщили в пресс-службе суда.
Ранее на нефть стоимостью 239,6 млн рублей наложили арест в качестве обеспечительной меры. Морспасслужба планировала получить почти 754 млн рублей вознаграждения за успешное спасение судна. Позже спасатели и арабская компания-ответчик «Крест ойл трейдинг Л.Л.С» подали заявления об отмене этих ограничений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Арбитражный суд Краснодарского края наложил арест на нефть с атакованного танкера «Афрамакс Рио».
Суд сообщил о получении судном сквозных повреждений балластного и грузового танков.
В прошлом месяце Минтранс заявил о буксировке танкера в безопасное место.