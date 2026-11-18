Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?5 комментариев
Болгария одобрила проект строительства завода по производству пороха
Болгария построит завод по производству пороха за 250 млн евро
Правительство Болгарии согласовало проект возведения предприятия по производству пороха с объемом инвестиций в 250 млн евро, сообщила пресс-служба кабинета министров.
Болгарское правительство присвоило будущему предприятию статус объекта национального значения, передает ТАСС. «Решение мотивировано стратегической ролью инвестиции для национальной безопасности и оборонной индустрии, а также необходимостью обеспечения гарантий поставок пороха для Болгарии, ЕС и НАТО», – заявили в кабмине.
На новом заводе планируется создать 110 рабочих мест. Ожидается, что производственные мощности введут в эксплуатацию в конце 2028 или начале 2029 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил об отказе поставлять Украине оружие из запасов национальной армии.
В июле немецкий оборонный концерн Rheinmetall решил вдвое нарастить производство пороха на заводе в Баварии.
Ранее в Литве предложили национализировать завод удобрений Achemа для производства пороха.