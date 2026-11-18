Болгария построит завод по производству пороха за 250 млн евро

Tекст: Тимур Шайдуллин

Болгарское правительство присвоило будущему предприятию статус объекта национального значения, передает ТАСС. «Решение мотивировано стратегической ролью инвестиции для национальной безопасности и оборонной индустрии, а также необходимостью обеспечения гарантий поставок пороха для Болгарии, ЕС и НАТО», – заявили в кабмине.

На новом заводе планируется создать 110 рабочих мест. Ожидается, что производственные мощности введут в эксплуатацию в конце 2028 или начале 2029 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил об отказе поставлять Украине оружие из запасов национальной армии.

В июле немецкий оборонный концерн Rheinmetall решил вдвое нарастить производство пороха на заводе в Баварии.

Ранее в Литве предложили национализировать завод удобрений Achemа для производства пороха.