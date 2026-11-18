Пятиклассница в Малоярославце умерла после скачка сахара в крови

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Самочувствие ребенка ухудшилось вне учебного заведения и после уроков, причиной стал резкий скачок сахара на фоне скрытого диабета первого типа», – сообщил Парфенов в Max.

Он отметил, что претензий к школе и педагогам у семьи девочки нет. Глава округа выразил соболезнования родителям и призвал пользователей соцсетей не распространять недостоверную информацию об инциденте.

Парфенов также передал просьбу родителей школьницы ко всем семьям регулярно сдавать анализы крови и проходить медосмотры, чтобы вовремя выявлять скрытый сахарный диабет у детей и подростков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник доцент кафедры эндокринологии Пироговского университета Галина Страхова отметила рост распространенности диабета второго типа в России почти в девять раз за последние 30 лет.

В воскресенье директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева сообщила о росте распространенности сахарного диабета первого типа после пандемии COVID-19.

В прошлом году под Ульяновском ученица 2012 года рождения скончалась после ухудшения самочувствия на школьной линейке.