Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?5 комментариев
Школьница в Малоярославце умерла после скачка сахара в крови
Пятиклассница в Малоярославце умерла после скачка сахара в крови
Ученица пятого класса из города Малоярославец в Калужской области скончалась после резкого скачка сахара в крови на фоне скрытого диабета, сообщил глава Малоярославецкого муниципального округа Вячеслав Парфенов.
«Самочувствие ребенка ухудшилось вне учебного заведения и после уроков, причиной стал резкий скачок сахара на фоне скрытого диабета первого типа», – сообщил Парфенов в Max.
Он отметил, что претензий к школе и педагогам у семьи девочки нет. Глава округа выразил соболезнования родителям и призвал пользователей соцсетей не распространять недостоверную информацию об инциденте.
Парфенов также передал просьбу родителей школьницы ко всем семьям регулярно сдавать анализы крови и проходить медосмотры, чтобы вовремя выявлять скрытый сахарный диабет у детей и подростков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник доцент кафедры эндокринологии Пироговского университета Галина Страхова отметила рост распространенности диабета второго типа в России почти в девять раз за последние 30 лет.
В воскресенье директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева сообщила о росте распространенности сахарного диабета первого типа после пандемии COVID-19.
В прошлом году под Ульяновском ученица 2012 года рождения скончалась после ухудшения самочувствия на школьной линейке.