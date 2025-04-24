ВОЗ предупредила о возвращении смертельно опасных болезней

ВОЗ сообщила о росте заболеваемости корью, менингитом и желтой лихорадкой

Tекст: Мария Иванова

Информация о риске возвращения смертельно опасных инфекций, обусловленном перебоями в вакцинации, опубликована Всемирной организацией здравоохранения, передает ТАСС.

ВОЗ отмечает рост числа вспышек таких заболеваний, как корь, менингит и желтая лихорадка, несмотря на то что их можно предотвратить с помощью вакцин. Особую тревогу вызывают данные о дифтерии и других болезнях, которые ранее почти исчезли во многих регионах, но теперь угрожают возвращением.

Организация связывает ухудшение ситуации с недостаточной вакцинацией в период пандемии COVID-19. Только за 2023 год число заболевших корью увеличилось на 20% и достигло 10,3 млн человек, а в 2024 году в Африке зафиксирован резкий рост случаев менингита: только в первые три месяца умерло около 300 человек. Также отмечен рост числа заболевших желтой лихорадкой, несмотря на снижение заболеваемости за прошедшее десятилетие.

ВОЗ считает основной причиной сложившейся ситуации нехватку финансирования, распространение дезинформации, рост населения и гуманитарные кризисы. Согласно отчету ВОЗ, кампании по вакцинации срываются более чем в 50 странах из-за нехватки средств.

Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что «вакцины спасли более 150 млн жизней за последние пять десятилетий», а снижение инвестиций может поставить под угрозу достигнутый прогресс.

Как писала газета ВЗГЛЯД, страны ВОЗ завершили многолетние переговоры по соглашению о борьбе с пандемиями и подготовили документ для голосования в мае 2025 года на ассамблее в Женеве.

Ранее США прекратили финансирование ВОЗ, что привело к сбоям в здравоохранении в 70 странах и образованию дефицита в 600 млн долларов, а сама организация вынуждена сократить бюджет на 21% на ближайшие два года.

При этом министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший призвал граждан вакцинироваться от кори из-за роста числа заболевших, особенно в Техасе.