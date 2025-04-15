ВОЗ: Здравоохранение 70 стран пострадало из-за прекращения финансирования США

Tекст: Мария Иванова

В 70 странах мира произошли серьезные сбои в системе здравоохранения из-за прекращения финансирования из США, передает ТАСС. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает о дефиците в 600 млн долларов и вынуждена сократить бюджет на 21% на предстоящие два года.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что это решение Соединенных Штатов стало «шоком» для организации, что повлекло за собой сокращение численности сотрудников и масштабов работы.

Гебрейесус заявил: «Внезапное прекращение финансирования без предупреждения привело к серьезным сбоям в работе служб здравоохранения по меньшей мере в 70 странах». Это вызвало сбои в работе информационных систем и цепочек поставок, закрытие медицинских учреждений, потерю рабочих мест медработниками и увеличение расходов на здравоохранение из собственных средств граждан. ВОЗ предложила государствам-членам снизить бюджет на 2026-2027 годы до 4,2 млрд долларов, что на 21% меньше изначального бюджета в 5,3 млрд долларов.

Некоторые страны начали пересматривать свои бюджеты, сокращать расходы, перераспределять средства и мобилизовать ресурсы для улучшения ситуации в здравоохранении. Гебрейесус подчеркнул, что в краткосрочной перспективе правительства могут ввести или повысить налоги на продукцию, вредную для здоровья, такую как табак и алкоголь.

Выход США из ВОЗ обусловлен решением президента Дональда Трампа, подписавшего указ о выходе страны из организации в январе. Причиной стало нежелание США продолжать нести непропорционально высокие взносы по сравнению с другими странами. В феврале также была приостановлена деятельность Агентства по международному развитию (USAID), которое предоставляло значительное финансирование международным организациям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложила сократить годовой бюджет на 21% из-за финансовых трудностей, связанных с выходом США из организации.

27 марта США временно приостановили свои взносы во Всемирную торговую организацию (ВТО) в рамках усилий по сокращению федеральных расходов.

Между тем решение президента США Дональда Трампа о сокращении международной помощи вызвало негативные последствия и для Женевы, где многие международные организации теперь вынуждены искать новые источники финансирования.