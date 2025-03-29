ВОЗ предложила сократить бюджет на 20% из-за нехватки средств

ВОЗ предложила сократить бюджет и штат на 21% из-за нехватки финансирования

Tекст: Мария Иванова

ВОЗ предложила сократить годовой бюджет более чем на 20% и уменьшить штат сотрудников из-за острой нехватки финансирования, сообщает France Press со ссылкой на внутреннее письмо главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса. Согласно письму, потеря дохода в этом году составляет почти 600 млн долларов.

В документе предлагается странам-участницам утвердить уменьшенный бюджет в 4,2 млрд долларов, что на 21% меньше изначально запланированного. Гебрейесус указал, что сокращения начнутся с высшего руководства в штаб-квартире, но затронут все уровни и регионы организации.

Ранее США начали процесс выхода из ВОЗ, что усугубило финансовые трудности организации. Гебрейесус отметил, что ВОЗ начала искать решения для финансовых проблем более девяти месяцев назад, но выход США значительно ухудшил ситуацию. Администрация США считает, что ВОЗ недостаточно эффективна и находится под политическим влиянием.

В январе президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ, сославшись на несоразмерные взносы США и Китая, что, по его мнению, является несправедливым.

Позднее администрация президента США сообщила, что изучает возможность проведения реформ во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в том числе с назначением американца на пост гендиректора, сообщает Reuters.

Между тем решение Трампа о сокращении международной помощи вызвало негативные последствия для Женевы, где многие международные организации теперь вынуждены искать новые источники финансирования.