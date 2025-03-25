Есть выражение «война все спишет». В экстремальной ситуации военных действий можно позволить себе то, что было бы немыслимо в какой-то другой ситуации. И вот священник говорит – нет, не спишет.0 комментариев
Bloomberg: Сокращение помощи США негативно повлияло на структуры в Женеве
Решение президента США Дональда Трампа о сокращении международной помощи вызвало негативные последствия для Женевы, где многие международные организации теперь вынуждены искать новые источники финансирования, сообщило Bloomberg.
Решение президента США о сокращении международной помощи привело к значительным негативным последствиям для Женевы, где находятся 38 международных организаций. Одной из первых ощутила на себе последствия сокращения финансирования Всемирная организация здравоохранения, которая теперь активно ищет новых доноров, передает ТАСС.
Городские власти Женевы были вынуждены пойти на экстренные меры и предложили выделить из местного бюджета около 11 млн долларов для поддержки неправительственных организаций, которые потеряли финансирование из Вашингтона.
Международный комитет Красного Креста и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев также столкнулись с финансовыми трудностями, что уже привело к сокращению рабочих мест.
В публикации отмечается, что решение Вашингтона может серьезно ослабить позиции Женевы как ключевого центра международной дипломатии.
Ранее президент США подписал указ о выходе США из ВОЗ, аргументируя это непропорционально высокими взносами.
Белый дом приостановил деятельность Агентства США по международному развитию (USAID), которое финансировало международные организации, включая ВОЗ.
Госсекретарь Марко Рубио отметил, что после пересмотра было решено закрыть 83% программ USAID из-за нецелесообразных затрат.