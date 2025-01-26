Трамп объяснил заморозку помощи другим странам борьбой с инфляцией

Трамп подтвердил заморозку помощи другим странам для снижения цен в США

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, Дональд Трамп в Лас-Вегасе подчеркнул, что заморозка помощи другим странам является частью его политики по снижению инфляции и стоимости жизни в США. Он также объявил о создании нового ведомства – Department of Government Efficiency (DOGE), которое будет отвечать за повышение эффективности работы правительства.



Ранее газета Politico сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить на 90 дней финансирование большинства программ иностранной помощи. Документ предполагает исключения для военного финансирования Израиля и Египта, однако может затронуть помощь Украине, Иордании и Тайваню.

Агентство Reuters добавило, что USAID уже приостановило проекты, связанные с Украиной. Решения по продолжению или изменению программ будут приниматься по результатам проверки, проведенной госсекретарем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Дональда Трампа сняла запрет на поставки Израилю авиабомб массой 2 тыс. фунтов, введенный при Байдене; Белый дом отправил уведомления об увольнении двенадцати инспекторов крупных федеральных агентств США, как сообщает The Washington Post; администрация Дональда Трампа обсуждает возможность использования замороженных российских активов для финансирования поставок американского оружия на Украину, заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог.

