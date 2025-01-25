Трамп возобновил поставки Израилю авиабомб MK-84

Трамп решил отправить Израилю 1 800 бомб MK-84 после снятия запрета Байдена

Tекст: Денис Тельманов

Администрация нового президента США Дональда Трампа приняла решение разрешить поставки Израилю авиабомб весом 2 000 фунтов, сообщает Axios. Ранее такой запрет был введен администрацией Джо Байдена. Израильские должностные лица подтвердили, что Белый дом распорядился о снятии ограничений и готовится к отправке оружия.



Портал Axios отмечает, что в ближайшие дни 1 800 бомб MK-84 будут погружены на судно и доставлены в Израиль. Эти бомбы ранее хранились на складах в США. Байден опасался применения данных вооружений в секторе Газа из-за возможных жертв среди мирных жителей.

Параллельно с этим, 15 января стало известно о достижении соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. Это произошло благодаря посредничеству Дохи, Каира и Вашингтона. Также стороны договорились об освобождении удерживаемых в Газе заложников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запланировал встретиться с президентом США Дональдом Трампом в первой половине февраля в Вашингтоне. Госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить финансирование почти всех программ иностранной помощи на три месяца, что может затронуть и военную поддержку Украины. Дональд Трамп намерен создать американский «Железный купол», проект может стать продолжением стратегической оборонной инициативы Рональда Рейгана.