Стало известно о планах Нетаньяху встретиться с Трампом в феврале в Вашингтоне

Нетаньяху запланировал визит к Трампу в Вашингтон до завершения сделки по Газе

Tекст: Денис Тельманов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в первой половине февраля, передает N12. По данным телеканала, встреча может состояться еще до завершения первого этапа сделки по освобождению заложников из сектора Газа.



Ранее, 15 января, глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил, что благодаря посредническим усилиям Дохи, Каира и Вашингтона, Израиль и движение ХАМАС достигли соглашения об освобождении удерживаемых в Газе заложников. Также предусмотрено введение режима прекращения огня в секторе.

Первый этап соглашения продлится 42 дня. В его рамках ХАМАС обязался освободить 33 израильских заложника в обмен на палестинских заключенных, которые содержатся в тюрьмах израильского государства. Встреча между Нетаньяху и Трампом может сыграть важную роль в дальнейшей реализации этого соглашения и укреплении двусторонних отношений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль освободил из тюрем 200 палестинских заключенных, включая 70 депортированных в Египет. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказался в защиту Илона Маска, которого обвиняют в нацистском приветствии на инаугурации Трампа, назвав миллиардера большим другом Израиля. Биньямин Нетаньяху также обсудил с избранным президентом США Дональдом Трампом вопросы освобождения заложников в секторе Газа и дальнейшие действия по предотвращению терроризма.