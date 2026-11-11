Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.18 комментариев
Бывшего иракского депутата аль-Альвани нашли мертвым в Бейруте
Al Jazeera: Экс-депутат парламента Ирака аль-Альвани найден мертвым в Бейруте
Тело бывшего депутата иракского парламента Ахмеда аль-Альвани обнаружили в одной из квартир в столице Ливана.
Ливанские власти и правоохранительные органы начали официальное расследование гибели бывшего парламентария, пишет Al Jazeera.
По информации источника в службе безопасности, инцидент рассматривается ливанскими следователями как умышленное убийство.
Собеседник издания не стал раскрывать подробности произошедшего и отказался уточнять, от чего именно умер аль-Альвани.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте глава МИД Ирана Аббас Аракчи осудил убийство корреспондентов ливанских телеканалов на юге Ливана. Армия обороны Израиля заявила о ликвидации пятерых высокопоставленных командиров корпуса сил «Кудс» КСИР в Бейруте. В прошлом году новые власти Сирии обвинили ливанское движение «Хезболлах» в убийстве троих сотрудников сил безопасности.