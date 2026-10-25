Иран впервые за 48 лет взыскал с США компенсацию за санкции

Tекст: Вера Басилая

Иран смог взыскать с Вашингтона компенсацию за санкции, из-за которых в страну не поставлялись специализированные повязки для больных буллезным эпидермолизом (так называемых бабочек), передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

«За 48 лет существования Исламской республики Иран мы впервые смогли в подобной процедуре против США добиться финансового результата и конфисковать у этой страны имущество», – заявил гендиректор профильной некоммерческой организации «Дом EB» Хамид Хашеми Голпайегани.

Борьба с ограничениями на поставки медикаментов началась в 2018–2019 годах, а в 2021–2022 годах родственники пациентов направили официальные обращения в судебные инстанции Ирана.

Для обеспечения выплат иранские силовые структуры, в том числе Корпус стражей исламской революции и армейские подразделения, арестовали партию нефти. Вырученные от груза средства планируется распределить между больными в установленном законом порядке.

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