КСИР сбил беспилотник США и подорвал два танкера в Ормузском проливе

КСИР: Иранские военные сбили беспилотник США и подорвали два танкера

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военно-морские силы Ирана зафиксировали пожар на двух судах-нарушителях в южной части Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

В пресс-службе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) уточнили, что возгорание произошло в результате подрыва мин, установленных иранскими военными на незаконном маршруте. Кроме того, в ходе патрулирования пролива был сбит разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 армии США.

Судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа, практически остановилось из-за эскалации конфликта между Вашингтоном и Тегераном. Обострение ситуации уже привело к росту мировых цен на топливо.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник КСИР Ирана пригрозил ударить по интернет-кабелям в Ормузском проливе.

В понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США.