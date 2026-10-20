Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на её территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.0 комментариев
КСИР сбил беспилотник США и подорвал два танкера в Ормузском проливе
КСИР: Иранские военные сбили беспилотник США и подорвали два танкера
Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил об уничтожении американского беспилотника MQ-9 и возгорании двух нефтяных танкеров из-за подрыва на минах в Ормузском проливе.
Военно-морские силы Ирана зафиксировали пожар на двух судах-нарушителях в южной части Ормузского пролива, передает РИА «Новости».
В пресс-службе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) уточнили, что возгорание произошло в результате подрыва мин, установленных иранскими военными на незаконном маршруте. Кроме того, в ходе патрулирования пролива был сбит разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 армии США.
Судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа, практически остановилось из-за эскалации конфликта между Вашингтоном и Тегераном. Обострение ситуации уже привело к росту мировых цен на топливо.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник КСИР Ирана пригрозил ударить по интернет-кабелям в Ормузском проливе.
В понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США.