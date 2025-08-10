  • Новость часаВэнс сообщил о планах США отказаться от финансирования конфликта на Украине
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Конституция Украины и реальность противоречат друг другу

    Зеленский (выпускник юрфака, на минуточку) действует по очень простому принципу: если вам не нравится Конституция, то ее можно выкинуть куда подальше – кроме тех страниц, которые еще могут пригодиться для отмазок.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Договор Баку и Еревана подменяет вирусный контент

    Это не ложь в чистом виде, это другая форма правды, когда реальность и ее репрезентация, «контент», меняются местами. Победителем становится не тот, кто добился урегулирования или победил физически, а тот, кто снял лучший кадр и создал самый вирусный контент.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Чему нас учит история Аляски

    Уступив Аляску США, Россия рассчитывала приобрести союзника, также заинтересованного в сдерживании аппетитов Британской империи. С учетом нынешней роли Лондона на Украине – это довольно прозрачный намек. Да и в целом перенос фокуса российско-американских отношений с запада на северо-восток серьезно меняет контекст будущих переговоров.

    10 августа 2025, 18:00 • Новости дня

    Египет вернул из Европы 13 древних артефактов

    @ Ministry of Tourism and Antiquities

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство туризма и древностей Египта получило 13 артефактов, которые были возвращены из Британии и Германии.

    В официальном заявлении министерства подчеркивается, что среди возвращенных экспонатов из Британии находятся погребальная стела из известняка эпохи Нового царства, фаянсовый сосуд, часть бронзовой короны, погребальная маска из бусин и амулеты для захоронений, передает РИА «Новости».

    Из Германии вернули череп и руку неизвестной мумии, а также амулет анкх, который был символом жизни в Древнем Египте. Все предметы уже доставлены в Египетский музей на Тахрире в Каире.

    Артефакты будут отреставрированы и представлены на специальной выставке, посвященной недавно возвращенным предметам древности.

    Ранее Британия отказалась вернуть Таджикистану награбленные сокровища «клада Окса».

    В прошлом году США решили вернуть Индии почти 300 украденных артефактов.

    8 августа 2025, 08:50 • Новости дня
    Уоллес спрогнозировал последствия переговоров Путина и Трампа для Зеленского

    Экс-министр обороны Британии Уоллес: Трамп заставит Зеленского пойти на уступки

    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп способен склонить Владимира Зеленского к уступкам на переговорах, особенно учитывая опыт жестких переговоров у лидеров России и США, заявил бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

    Уоллес считает, что Дональд Трамп может оказать давление на Владимира Зеленского и вынудить его пойти на уступки в процессе переговоров, передает РИА «Новости».

    По его словам, в НАТО есть две другие ядерные державы – Франция и Британия, и, по мнению Уоллеса, важно, чтобы Европа присутствовала на переговорах.

    Он также отметил, что Владимир Путин и Дональд Трамп ведут переговоры жестко и способны оказывать серьезное давление на своих оппонентов.

    Президент России Владимир Путин заявил, что для проведения переговоров с Владимиром Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия.

    Напомним, Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Ведущие международные издания отметили, что встреча Путина и Трампа может изменить динамику украинского конфликта и политическую ситуацию в Европе.

    10 августа 2025, 07:44 • Новости дня
    Европейцы призвали США не отказывать Украине в возможности вступить в НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские представители призвали США учесть их позицию, которая предусматривает предоставление Киеву гарантий безопасности и возможность вступить в НАТО, пишет New York Times.

    По данным New York Times, такая позиция была озвучена во время встречи европейцев с представителями киевских властей и американской администрации в Британии, передает ТАСС.

    Представители европейских стран заявили о необходимости обеспечить Украине гарантии безопасности и допустить возможность ее вступления в НАТО. В Евросоюзе подчеркнули, что даже если вступление Украины в НАТО сейчас «не представляется практичным», эта перспектива должна сохраняться.

    Европейские представители также настаивали, чтобы любые соглашения по урегулированию украинского кризиса не принимались без участия Киева и европейских стран.

    Кроме того, участники встречи требовали установления режима прекращения огня до начала переговоров по территориальным вопросам. По данным NYT, европейцы рассчитывают, что позиция будет учтена Вашингтоном на предстоящем российско-американском саммите на Аляске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в резиденции Чивнинг-хаус к югу от Лондона прошли переговоры по Украине с участием главы МИД Британии Дэвида Лэмми, вице-президента США Джэй Ди Вэнса, главы офиса Зеленского Андрея Ермака и секретаря СНБО Украины Рустема Умерова.

    Лидеры шести европейских стран и Еврокомиссии подтвердили намерение сохранить военную, экономическую и дипломатическую поддержку Украины, в том числе в рамках «Коалиции желающих». Совместная декларация Еврокомиссии и ряда стран Европы содержит призыв к США вести диалог с Россией «в условиях перемирия» и «защищать жизненные интересы безопасности Украины и Европы».

    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    8 августа 2025, 12:32 • Новости дня
    Стало известно о тайном решении Германии прекратить работу ведущих СМИ России

    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти ФРГ, по данным источников, решили прекратить деятельность ведущих российских медиа в стране из-за якобы угрозы национальной безопасности.

    Немецкое руководство приняло негласное решение о полном прекращении работы представительств ведущих российских СМИ, передает ТАСС.

    Источник агентства пояснил, что это решение власти ФРГ мотивировали «прямой угрозой» безопасности страны, которую, по их мнению, представляет работа журналистов из России.

    По информации собеседника, немецкие власти сочли целесообразным постепенное «вытеснение» российских СМИ. Такая стратегия, по словам источника, позволяет скрыть от Москвы сам факт принятого решения и избежать симметричных мер в отношении немецких корреспондентов, работающих в России.

    Ранее власти Германии закрыли бюро Первого канала в Берлине и предписали его сотрудникам покинуть страну.

    В ответ МИД России обязал немецких журналистов ARD покинуть территорию России.

    В Германии начались репрессии за трансляцию российских телеканалов.

    10 августа 2025, 02:53 • Новости дня
    Sunday Times сообщила о нежелании стран Европы отправлять войска на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские государства сосредоточат усилия на развитии оборонной промышленности Украины, участники «Коалиции желающих» не хотят отправлять войска, пишет Sunday Times.

    Чиновник высокого ранга в Минобороны Великобритании заявил Sunday Times, что «никто не хочет отправлять свои войска умирать на Украине», передает ТАСС.

    По его словам, «важно обеспечить» боеспособность ВСУ. Газета уточняет, что речь идет не только о поставках систем ПВО или беспилотников. Европейские державы обсуждают возможность развития на Украине производства дальнобойных ракет и другого вооружения, чтобы Киев не зависел от других государств в их применении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры шести европейских стран и Еврокомиссии подтвердили намерение сохранить военную, экономическую и дипломатическую поддержку Украины, в том числе в рамках «Коалиции желающих».

    9 августа 2025, 04:36 • Новости дня
    Axios сообщил о намерении США, Украины и союзников по ЕС собраться в Британии

    Tекст: Ирма Каплан

    Перед встречей американского президента Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске по вопросу разрешения украинского конфликта в Британии состоится саммит США, Украины и европейских союзников.

    «Высокопоставленные чиновники из США, Украины и ряда европейских стран планируют встретиться в эти выходные в Великобритании, чтобы попытаться выработать общие позиции в перед запланированной встречей президентов Трампа и Путина», – пишет портал Axios со ссылкой на три источника.

    По сведениям портала, Украина и несколько союзников США по НАТО в частном порядке высказали беспокойство тем, что Трамп может согласиться на предложения Путина о прекращении войны, не принимая во внимание их позицию.

    Идея проведения такой встречи в Британии возникла в ходе телефонной конференции, состоявшейся в пятницу между представителями США, Украины и стран ЕС. Это был третий подобный разговор за последние несколько дней, сообщили информаторы портала.

    Состав участников и проведение встречи в процессе согласования.

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    Также Трамп заявил, что Зеленскому придется «кое-что подписать» ради мира на Украине.

    9 августа 2025, 18:59 • Новости дня
    Guardian: Британия скрывала утечку радиоактивной воды из хранилища ядерных бомб

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны Британии в течение многих лет скрывало утечки радиоактивной воды из труб на военной базе у поселения Кулпорт, где хранятся ядерные боеголовки программы Trident, сообщает The Guardian.

    Издание пишет, что британское министерство обороны на протяжении многих лет скрывало информацию об утечке радиоактивной воды из хранилища ядерных боеголовок на западном побережье Шотландии из-за аварий старых водопроводных труб, передает РИА «Новости» .

    Уточняется, что речь идет о военной базе у поселения Кулпорт, где размещаются ядерные боеголовки для подводных лодок программы Trident.

    По информации газеты, на этой базе неоднократно происходили прорывы труб, в результате которых радиоактивная вода попадала в морской залив Лох-Лонг, находящийся недалеко от Глазго. Причиной этого является недостаточное обслуживание сети из 1,5 тыс. труб водоснабжения военной базы, что привело к утечке загрязненной радиоактивным тритием воды.

    Guardian отмечает, что прорывы труб фиксировались в 2010 году, дважды в 2019 году и еще два раза в 2021 году. На момент инцидентов примерно половина оборудования хранилища была с истекшим сроком службы, а утечки включали воду, загрязненную тритием, который используется в ядерных боеголовках.

    Издание также сообщает, что Шотландское агентство по охране окружающей среды (Sepa) и министерство обороны Британии пытались долгое время скрывать информацию об этих утечках, объясняя это национальной безопасностью. Однако после указания шотландского комиссара по вопросам информации Дэвида Хэмилтона данные были обнародованы и стали доступны СМИ.

    Ранее руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт заявил, что на авиабазе США Лейкенхит в Восточной Англии в июле могли быть размещены не менее 20 ядерных бомб B61-12.

    Агентство Bloomberg ранее сообщило, что военно-транспортный самолет C-17 ВВС США 16 июля перевез тактическое ядерное оружие с базы Киртланд на базу Лейкенхит в Британии.

    9 августа 2025, 23:22 • Новости дня
    Глава МИД Британии, Вэнс, Ермак и Умеров обсудили Украину
    @ DavidLammy/X

    Tекст: Антон Антонов

    В резиденции Чивнинг-хаус, расположенной к югу от Лондона, состоялись переговоры по Украине, в которых приняли участие вице-президент США Джэй Ди Вэнс, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, сообщил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.

    Кроме того, в переговорах участвовали европейские советники по нацбезопасности. Обсуждались дальнейшие шаги по урегулированию ситуации и поддержке Украины. Лэмми заверил, что поддержка продолжится. «Мы продолжаем работать над справедливым и прочным миром», – заявил он в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 августа на Аляске состоится саммит с участием президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Это встреча станет первой для президентов России и США с 2021 года. На ней будет обсуждаться не только Украина, но и другие аспекты двусторонних отношений.

    9 августа 2025, 21:25 • Новости дня
    Стало известно о риске остановки производства в ФРГ из-за сырья из Китая

    Bild: Производство оружия в ФРГ может приостановиться из-за сырья из Китая

    Tекст: Вера Басилая

    Германские предприятия испытывают сложности с поставками редкоземельных металлов из Китая, что может привести к временной остановке производства на ряде заводов, сообщает Bild.

    Правительство Германии обеспокоено задержками поставок сырья из Китая для предприятий оборонной промышленности, передает ТАСС.

    Газета Bild сообщает, что многие компании страны, в том числе средние и малые предприятия, сталкиваются с нехваткой поставок, а их запасы рассчитаны лишь на несколько недель.

    Эксперт по международной торговле Амир-Саид Гассабех сообщил об увеличении числа заявок от компаний, испытывающих дефицит китайских материалов с апреля текущего года. По его словам, «следует ожидать значительного ухудшения ситуации с поставками», а в случае дальнейших задержек некоторым компаниям, вероятно, придется приостановить производство.

    Минэкономики ФРГ также выразило тревогу по поводу рисков, связанных с экспортным контролем Китая на критически важное сырье.

    Пострадавшие предприятия могут обратиться в Еврокомиссию, которая займется решением вопроса совместно с китайской стороной.

    Ранее министр экономики Германии Катерина Райхе заявила, что «сочетание геополитических амбиций и технологического потенциала» Китая недооценивают.

    Эксперт Николай Новик объяснил лидерство Китая на рынке редкоземельных металлов.

    9 августа 2025, 15:24 • Новости дня
    Офис Стармера сообщил о встрече советников из ЕС, США, Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Перед переговорами лидеров России и США на Аляске советники по национальной безопасности из Европы, США и Украины проведут координационную встречу в Британии, сообщил офис премьер-министра Британии Кира Стармера.

    Встреча советников по национальной безопасности из европейских стран, США и Украины пройдет в субботу в Британии, передает РИА «Новости». Организаторами мероприятия выступили министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми и вице-президент США Джей Ди Вэнс по поручению премьер-министра Кира Стармера.

    В заявлении британского правительства отмечается: «Премьер-министр поговорил с Зеленским этим утром. Они с нетерпением ожидают встречи советников по национальной безопасности из Европы, Украины и США, которую организуют сегодня министр иностранных дел Соединенного Королевства и вице-президент США».

    Портал Axios сообщал, что данные консультации были запланированы на этих выходных и приурочены к предстоящей встрече лидеров России и США на Аляске 15 августа. По информации издания, обсуждение вопросов безопасности между союзниками должно предварить саммит на высшем уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Андрей Быстрицкий заявил, что европейцы не желают прекращения боевых действий и обсуждают мнимые угрозы. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил о риске провокаций и дезинформации со стороны третьих стран перед встречей президентов России и США. Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность, что урегулирование украинского конфликта могут обсудить без участия Киева на саммите России и США на Аляске.

    9 августа 2025, 05:04 • Новости дня
    Mirror анонсировала обращение Карла III к нации в годовщину победы над Японией

    Tекст: Ирма Каплан

    Букингемский дворец анонсировал обращение к нации британского короля Карла III на следующей неделе в честь 80-й годовщины Дня победы над Японией.

    «Британский король Карл III повторит слова своего деда, короля Георга VI, который отдал дань уважения тысячам британских солдат, погибших за свободу 15 августа 1945 года», – сообщила Mirror.

    По данным газета, король выступит с аудиообращением, которое будет опубликовано Букингемским дворцом утром в день празднования годовщины, в следующую пятницу.

    Источники сообщают, что король сам написал речь, стараясь подчеркнуть «долг и самопожертвование величайшего поколения».

    Три месяца назад Карл III возглавил торжества по случаю Дня победы, когда 80 лет назад, в 1945 году, Великобритания и ее союзники праздновали победу над нацистской тиранией после шестилетней войны, которая поставила Европу на грань уничтожения.

    15 августа 1945 года король Георг VI обратился к нации, возвестив о начале новой эры для страны и Европы.

    «Япония капитулировала, поэтому давайте вместе возблагодарим Всемогущего Бога за то, что война закончилась во всем мире и что в каждой стране люди теперь могут развернуть промышленность, развить мастерство и науку для устранения ее последствий и построения процветания и счастья», – приводит газета часть из речи британского монарха.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, решение британского монарха вызвало резкую критику со стороны Даррена Макгрейди, личного повара покойной королевы Елизаветы II, принцессы Дианы, принцев Уильяма и Гарри, который упрекнул Карла III в «пощечине» сотрудникам королевского дворца.

    9 августа 2025, 18:47 • Новости дня
    Полиция Лондона задержала 200 сторонников Palestine Action на митинге

    Лондонская полиция задержала 200 участников акции в поддержку Palestine Action

    Tекст: Мария Иванова

    Порядка 200 человек были задержаны на Парламентской площади в Лондоне во время массовой акции в поддержку запрещенной организации Palestine Action.

    Британская полиция задержала 200 человек в ходе акции в поддержку запрещенной группы Palestine Action на Парламентской площади в Лондоне, передает РИА «Новости».

    Организаторы призвали участников писать лозунги против «геноцида» и в поддержку Palestine Action на плакатах.

    В заявлении полиции говорится: «Заверяем, что все, кто пришел сегодня на Парламентскую площадь с плакатом в поддержку Palestine Action, либо были арестованы, либо находятся в процессе ареста».

    К 17.40 по московскому времени число задержанных достигло 200, и эта цифра продолжала расти. Задержанных отправляли в полицейские участки Вестминстера, а тех, кто отказался раскрыть личность, доставили в следственные изоляторы Лондона. Еще четверых арестовали за нападения на полицейских.

    На площади работали сотни полицейских, к обеспечению порядка привлекли силы из других регионов, включая Уэльс. В ходе задержаний полиция также арестовала пожилого мужчину в инвалидной коляске и молодую девушку, что вызвало бурную реакцию толпы. Демонстранты возмущались тем, что для разгона мирной акции в Лондон стянули полицию со всей страны.

    Власти Британии признали Palestine Action террористической организацией в июле: поддержка и членство теперь грозят сроком до 14 лет. Митинг организовала группа Defend Our Juries, заявившая, что полиции удалось арестовать лишь часть участников, а большинство были отпущены под залог. В Telegram-канале движения отметили, что такие действия «являются серьезным позором для министра внутренних дел Иветт Купер и еще больше подрывают доверие к закону».

    Palestine Action запретили после инцидента на военной базе Брайз-Нортон, где активисты повредили два самолета Airbus Voyager и окрасили их турбины красной краской, протестуя против использования британской военной инфраструктуры в операциях в Газе.

    Ранее в Британии задержали более 100 человек на акциях против запрета движения Palestine Action.

    Кроме того власти Британии задержали пятого предполагаемого участника акции у военной базы Брайз-Нортон, где два заправочных самолета Airbus Voyager были повреждены ломом и окрашены краской.

    8 августа 2025, 14:07 • Новости дня
    Германия приостановила поставки оружия Израилю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Германии решило приостановить выдачу разрешений на экспорт вооружений Израилю, которые потенциально могут применяться в секторе Газа, сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    Такое решение связано с недавним ужесточением военных действий Израиля на палестинской территории, пояснил канцлер, передает ТАСС.

    Мерц подчеркнул, что после ночного решения израильского кабинета усилить военные меры становится все менее ясно, каким образом будут достигаться цели по освобождению заложников, установлению перемирия и разоружению ХАМАС. «При таких обстоятельствах правительство ФРГ пока не будет разрешать экспорт военных товаров, которые могут использоваться в секторе Газа», – сказал он.

    Ранее Нидерланды отменили поставки военной техники Израилю из-за Газы.

    Напомним, Израиль одобрил план премьера Биньямина Нетаньяху по захвату всей территории города Газа. Премьер Британии Кир Стармер выступил с критикой расширения израильской военной операции, подчеркнув, что это лишь увеличит кровопролитие и гуманитарный кризис. МИД Турции осудил расширение военной операции Израиля в Газе.

    10 августа 2025, 06:30 • Новости дня
    Стармер и Макрон обсудили Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины, сообщила канцелярия британского премьера.

    В официальном заявлении говорится, что лидеры двух стран подтвердили свою поддержку Украины и подчеркнули необходимость «справедливого и длительного» мира для украинского народа, передает ТАСС.

    Стороны также приветствовали инициативы США по урегулированию конфликта на Украине. В ходе беседы они рассмотрели возможные пути совместной работы с Вашингтоном и Киевом в ближайшие дни. Канцелярия отметила, что Стармер и Макрон договорились поддерживать плотный контакт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон провел второй за неделю телефонный разговор с Владимиром Зеленским после объявления о планируемой встрече президентов России и США.

    В резиденции Чивнинг-хаус к югу от Лондона прошли переговоры по Украине с участием главы МИД Британии Дэвида Лэмми, вице-президента США Джэй Ди Вэнса, главы офиса Зеленского Андрея Ермака и секретаря СНБО Украины Рустема Умерова.

    10 августа 2025, 04:25 • Новости дня
    На митинге в Лондоне задержали почти 500 сторонников Palestine Action

    Tекст: Антон Антонов

    В Лондоне на массовом митинге в поддержку признанной в Великобритании запрещенной организации Palestine Action задержали почти 500 участников, сообщает полиция.

    За «демонстрацию поддержки Palestine Action» задержали 466 человек, еще восемь человек – за другие нарушения, включая нападения на полицейских, передает РИА «Новости».

    Задержания прошли на акции в рамках протестной кампании, организованной движением Defend Our Juries, которая поставила целью собрать не менее 500 участников и испытать возможности системы правосудия – столичная полиция располагает порядка 520 свободными камерами.

    В полиции города заявляли, что намерены задерживать всех, кто выражает поддержку запрещенной организации, а также отметили дополнительную нагрузку на судебную систему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа Palestine Action была запрещена после инцидента на базе британских ВВС Брайз-Нортон. Активисты проникли на территорию базы и повредили два заправочных самолета Airbus Voyager ломом. Они также распылили красную краску на турбины самолетов. Участники акции заявили, что причиной стал регулярный перелет ВВС Британии из Брайз-Нортона на базу Акротири на Кипре для поддержки военных операций в Газе.

    Власти Британии признали Palestine Action террористической организацией в июле: поддержка и членство теперь грозят сроком до 14 лет.

    8 августа 2025, 10:01 • Новости дня
    Британия проявила интерес к запасам лития в Зимбабве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Попытки Лондона укрепить отношения с Зимбабве объясняются желанием обеспечить доступ к стратегическим запасам лития, необходимого для высокотехнологичной промышленности, пишет Bloomberg.

    Британское правительство стремилось наладить сотрудничество с Зимбабве из-за интереса к ее крупным запасам лития, пишет ТАСС.

    По данным Bloomberg, такой шаг обусловлен растущим глобальным спросом на редкоземельные металлы для оборонной промышленности, производства полупроводников и других отраслей высоких технологий.

    Старший аналитик по Африке консалтинговой компании Pangea-Risk Зейнаб Хусен заявила агентству: «Значительные запасы лития в Зимбабве представляют собой подходящую возможность [для Великобритании] диверсифицировать цепочки поставок и сократить зависимость от главных поставщиков».

    Эксперт отметила, что нынешняя политика Британии в Африке нацелена на расширение доступа к ресурсам континента. В подтверждение этого приводятся недавние соглашения Лондона с ЮАР о разработке месторождений металлов платиновой группы и инвестиции в добычу редкоземельных металлов в Анголе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минприроды заявил о готовности России вести геологоразведку по всему миру. Россия проявила интерес к покупке лития в Зимбабве.

