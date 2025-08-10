Египет вернул из Европы 13 древних артефактов

Tекст: Валерия Городецкая

В официальном заявлении министерства подчеркивается, что среди возвращенных экспонатов из Британии находятся погребальная стела из известняка эпохи Нового царства, фаянсовый сосуд, часть бронзовой короны, погребальная маска из бусин и амулеты для захоронений, передает РИА «Новости».

Из Германии вернули череп и руку неизвестной мумии, а также амулет анкх, который был символом жизни в Древнем Египте. Все предметы уже доставлены в Египетский музей на Тахрире в Каире.

Артефакты будут отреставрированы и представлены на специальной выставке, посвященной недавно возвращенным предметам древности.

Ранее Британия отказалась вернуть Таджикистану награбленные сокровища «клада Окса».

В прошлом году США решили вернуть Индии почти 300 украденных артефактов.