МИД: США вернули Индии около 300 незаконно вывезенных предметов искусства

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, в связи с визитом премьер-министра Индии Нарендры Моди в США, американская сторона содействовала возвращению 297 артефактов, которые вскоре будут доставлены в Индию, сообщает ТАСС. Возврат произошел в рамках обязательств, озвученных в совместном заявлении после встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Моди в июне 2023 года.

В ходе встречи в Уилмингтоне, штат Делавэр, несколько выборочных артефактов были показаны Моди и Байдену. Период возвращаемых артефактов охватывает почти четыре тысячи лет, начиная с 2000 года до нашей эры. Большую часть коллекции составляют терракотовые изделия из Восточной Индии. Однако среди предметов есть и изделия из камня, металла, дерева и слоновой кости из различных регионов Индостана.

Особое внимание уделяется таким артефактам, как статуэтка апсары из песчаника X-XI веков, фигура стоящего Будды из песчаника XVI века и бронзовое изображение слоноголового бога Ганеши XVII века. Это событие является частью растущей тенденции реституции культурных ценностей между США и Индией. С 2016 года из США в Индию было возвращено 578 артефактов, что стало самым большим числом возвращаемых культурных ценностей для Индии от одной страны.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США признают, что Индия не собирается прекращать контакты с Россией, несмотря на давление со стороны западных стран.