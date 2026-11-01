Минздрав Украины предупредил об угрозе вспышек инфекций в Киеве

Минздрав Украины предупредил о возможных вспышках инфекций в Киеве без воды

Tекст: Ольга Иванова

Вспышки опасных заболеваний могут начаться в Киеве в случае отключения водоснабжения и остановки канализации на протяжении семи дней, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство УНИАН.

В центре контроля и профилактики заболеваний минздрава Украины пояснили, что длительная неработоспособность насосных станций создает условия для передачи инфекций через грязные руки и предметы быта. Специалисты отнесли к числу основных угроз холеру, брюшной тиф, дизентерию, сальмонеллез, гепатит А, ротавирус и норовирус. При этом в ведомстве добавили, что пока очагов инфекций в городе не выявлено.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу мэр Киева Виталий Кличко заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры города и проблемах с водоснабжением.

В тот же день в украинской столице сложилась критическая ситуация с электроснабжением.

В четверг руководство дошкольных учреждений Киева попросило по возможности не приводить детей зимой из-за вероятного отсутствия электричества, отопления и воды.