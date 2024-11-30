Британский эксперт Лукас заявил, что Британии не хватит боеприпасов в случае войны на три-четыре дня

Tекст: Александра Юдина

В статье для газеты он выразил мнение, что в случае начала полномасштабной войны у Великобритании закончились бы боеприпасы в течение трех-четырех дней, что создает серьезную угрозу обороноспособности страны, передает РИА «Новости».

Лукас отметил, что, по прогнозам финских военных стратегов, Финляндия может продержаться в одиночку от трех до четырех месяцев.

Он также подчеркнул, что Эстония тратит четверть своего оборонного бюджета на боеприпасы и приобретает современную дальнобойную артиллерию.

По его словам, Польша становится «сильнейшей военной державой Европы», затрачивая на оборону более 4% ВВП, что в два раза больше, чем Британия.

«Нам также не хватает запасных частей, топлива, средств связи, материально-технического обеспечения и резервов: практически всего, что может понадобиться в случае настоящей войны любой продолжительности. Модные пусковые площадки бесполезны, если из них нечем стрелять», – подчеркнул он.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Джонсона в разжигании конфликта на Украине, отметив, что Британия активно вовлечена в антироссийскую деятельность.