В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.17 комментариев
Роскачество назвало шаги при утечке личных интимных фотографий в Сеть
При обнаружении своих персональных данных в сети необходимо немедленно задокументировать факт нарушения и написать заявление правоохранителям, сообщили в Роскачестве.
При утечке информации следует сделать скриншоты и сохранить ссылки на материалы, сообщили в организации «Ленте.ру».
Там настоятельно рекомендовали воспользоваться формами обратной связи на платформах для оперативной блокировки нежелательного контента.
«У большинства соцсетей и видеохостингов есть инструменты для жалоб на нарушение приватности. Чем быстрее вы начнете действовать, тем меньше людей успеет увидеть фото», – отметили специалисты.
Распространение личных сведений подпадает под уголовную статью о нарушении неприкосновенности частной жизни. Виновным грозит штраф до 200 тыс. рублей или лишение свободы на срок до двух лет.
Юристы подчеркивают, что уголовная ответственность наступает с 16 лет. Даже пересылка чужой фотографии в личные сообщения без согласия владельца уже считается преступлением и поводом для иска.
Для защиты данных следует использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию. Нельзя вводить персональную информацию на сомнительных сайтах проверки утечек, так как это может привести к передаче сведений мошенникам.
Ранее Роскомнадзор заявлял, что в Telegram есть сервисы для незаконного сбора досье на граждан. МВД России давали рекомендации по противодействию публикации личных данных без согласия человека. Ведомство сообщало о наличии «золотого часа» для минимизации последствий утечки информации.