Роскачество назвало шаги при утечке личных интимных фотографий в Сеть

Tекст: Алексей Дегтярёв

При утечке информации следует сделать скриншоты и сохранить ссылки на материалы, сообщили в организации «Ленте.ру».

Там настоятельно рекомендовали воспользоваться формами обратной связи на платформах для оперативной блокировки нежелательного контента.

«У большинства соцсетей и видеохостингов есть инструменты для жалоб на нарушение приватности. Чем быстрее вы начнете действовать, тем меньше людей успеет увидеть фото», – отметили специалисты.

Распространение личных сведений подпадает под уголовную статью о нарушении неприкосновенности частной жизни. Виновным грозит штраф до 200 тыс. рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

Юристы подчеркивают, что уголовная ответственность наступает с 16 лет. Даже пересылка чужой фотографии в личные сообщения без согласия владельца уже считается преступлением и поводом для иска.

Для защиты данных следует использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию. Нельзя вводить персональную информацию на сомнительных сайтах проверки утечек, так как это может привести к передаче сведений мошенникам.

Ранее Роскомнадзор заявлял, что в Telegram есть сервисы для незаконного сбора досье на граждан. МВД России давали рекомендации по противодействию публикации личных данных без согласия человека. Ведомство сообщало о наличии «золотого часа» для минимизации последствий утечки информации.