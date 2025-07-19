В МВД рассказали о «золотом часе» для устранения последствий утечки данных

В МВД перечислили алгоритм действий при компрометации банковских карт и аккаунтов

Tекст: Вера Басилая

В МВД рассказали, что в кибербезопасности существует свой «Золотой час» после компрометации учетных записей и устройств.

Как следует из сообщения в Telegram-канале «Вестник киберполиции России», в случае утечки данных банковской карты специалисты советуют немедленно сменить пароль в банковском сервисе, заморозить карты и счета, а также срочно связаться с банком. Важно уведомить близких и работодателя, чтобы они временно не переводили деньги на счета.

Если под угрозой оказался аккаунт в государственном сервисе, необходимо сменить пароль, обратиться на горячую линию, проверить активность в личном кабинете и оповестить полицию, советуют в МВД.

При компрометации мобильного номера эксперты рекомендуют немедленно связаться с оператором, перевязать важные сервисы на другой номер и предупредить знакомых о возможной активности мошенников.

Для защиты мессенджеров и соцсетей советуют срочно сменить пароль, отключить неизвестные устройства и обеспечить дополнительную защиту. Если появились признаки взлома, следует обратиться в службу поддержки, а контакты предупредить о риске мошенничества с вашего аккаунта.

В МВД отмечают, что минимизировать риски поможет регулярная цифровая гигиена: своевременная настройка всех возможных методов защиты, осторожность при работе с ссылками и файлами, а также отказ от передачи персональных данных и кодов третьим лицам.

Ранее в МВД заявили, что мошенники стали использовать WhatsApp для выдачи себя за сотрудников военкоматов и получения кодов авторизации к порталу «Госуслуг». В ведомстве назвали признаки вредоносного ПО.

МВД России также перечислило данные, раскрытие которых может привести к мошенничеству.

