В МВД назвали признаки вредоносного ПО

Tекст: Алексей Дегтярев

Самопроизвольные перезагрузки, сильный нагрев, замедление, быстрая разрядка могут указывать на то, что устройство заражено, сообщается в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

Также у телефона или другого устройства могут появляться различные всплывающие рекламные окна, уведомления, которых ранее не наблюдалось.

Кроме того, пользователь может заметить незнакомые приложения, которые не устанавливал. Уже знакомые приложения могут требовать странные разрешения, такие как доступ к СМС, звонкам и местоположению.

В некоторых случаях в истории СМС или звонков появляются неизвестные номера или сообщения, которых пользователь не отправлял.

В таких случаях нужно отключить устройство от интернета, включив режим полета. Это пресечет передачу данных мошенникам. После этого следует позвонить в банк. Для этого важно найти номер на официальном сайте кредитного учреждения, а не воспользоваться номером, указанном в банковском приложении.

При звонке нужно сообщить о подозрении на заражение вредоносным ПО и попросить заблокировать карты, привязанные к счетам, а также отменить все неавторизованные операции.

Также нужно проверить активные сессии в значимых аккаунтах. Кроме того, нужно обратиться в отдел полиции по месту жительства. Также важно использовать антивирусы.

Ранее в МВД сообщали, что мошенники начали с помощью WhatsApp выдавать себя за сотрудников военкоматов и получать коды авторизации к порталу «Госуслуг».